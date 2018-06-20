Над второй очередью «Салават Купере» работают архитекторы из Москвы и Петербурга 

Госжилфонд при президенте РТ привлек к работе над эскизами застройки кварталов второй очереди микрорайона «Салават Купере» победителя и призеров I Российской молодежной архитектурной биеннале. Работать специалисты будут над 4, 5 и 6 кварталами. В качестве подрядчиков выступят московская архитектурная группа Citizenstudio «Горожане», петербургская архитектурная мастерская «Футура Архитекст» и архитектор Надежда Коренева (Москва). Молодые архитектуры уже провели встречи с главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой и поделились своими предварительными эскизами. Ожидается, что все дома будут исполнены в едином стиле — светлые тона с яркими цветовыми акцентами. Территория застройки будет разделена на несколько жилых групп, где дворы с детскими площадками освободят от припаркованных автомобилей. Машины предлагается оставлять на наземных паркингах. Благоустроенные общественные пространства кварталов соединит пешеходный бульвар, сообщила группа информационной политики Госжилфонда при президенте РТ.