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Над второй очередью «Салават Купере» работают архитекторы из Москвы и Петербурга
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Над второй очередью «Салават Купере» работают архитекторы из Москвы и Петербурга 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Госжилфонд при президенте РТ привлек к работе над эскизами застройки кварталов второй очереди микрорайона «Салават Купере» победителя и призеров I Российской молодежной архитектурной биеннале. Работать специалисты будут над 4, 5 и 6 кварталами. В качестве подрядчиков выступят московская архитектурная группа Citizenstudio «Горожане», петербургская архитектурная мастерская «Футура Архитекст» и архитектор Надежда Коренева (Москва). Молодые архитектуры уже провели встречи с главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой и поделились своими предварительными эскизами. Ожидается, что все дома будут исполнены в едином стиле — светлые тона с яркими цветовыми акцентами. Территория застройки будет разделена на несколько жилых групп, где дворы с детскими площадками освободят от припаркованных автомобилей. Машины предлагается оставлять на наземных паркингах. Благоустроенные общественные пространства кварталов соединит пешеходный бульвар, сообщила группа информационной политики Госжилфонда при президенте РТ.
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