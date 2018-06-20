Ещё
Сочинских болельщиков научат готовить чурчхелу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сочинских болельщиков научат готовить чурчхелу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Болельщиков научат готовить чурчхелу и играть на балалайке в фан‐зоне в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Организаторы открыли ежедневный цикл познавательно-развлекательных мероприятий для футбольных фанатов. Встречи пройдут на десятках интерактивных площадок, в том числе и в фан-зоне.
Специалисты проведут мастер-класс по изготовлению чурчхелы — национальной кавказской сладости из орехов, фруктового или ягодного сока. Гости познакомятся с рецептом сочинских виноградарей.
23 июня отмечается Международный день балалайки. Все желающие научатся играть на русском народном инструменте. Кроме того, на фестивале болельщиков пройдет «Битва хоров».
Путешественники назвали самые вкусные российские сладости. Кубань, Татарстан, Крым, Тульская и Московская области вошли в ТОП-5 регионов с самыми любимыми вкусностями.
360tv.ru: последние новости
«Локация там обалденная!»: Баба Лена поделилась впечатлениями от съемок для модного журнала Подмосковный сыровар подарит Кадырову головку своего пармезана Феномен близнецов: ошибка природы или клоны атакуют?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Кети Топурия хвастается наливной грудью20
Что день рождения говорит о сексуальной жизни18
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Звезды без макияжа: кто хуже
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение