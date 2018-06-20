Сочинских болельщиков научат готовить чурчхелу

Болельщиков научат готовить чурчхелу и играть на балалайке в фан‐зоне в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Организаторы открыли ежедневный цикл познавательно-развлекательных мероприятий для футбольных фанатов. Встречи пройдут на десятках интерактивных площадок, в том числе и в фан-зоне.

Специалисты проведут мастер-класс по изготовлению чурчхелы — национальной кавказской сладости из орехов, фруктового или ягодного сока. Гости познакомятся с рецептом сочинских виноградарей.

23 июня отмечается Международный день балалайки. Все желающие научатся играть на русском народном инструменте. Кроме того, на фестивале болельщиков пройдет «Битва хоров».

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