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Психолог рассказал, как бороться с выгоранием на работе
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Психолог рассказал, как бороться с выгоранием на работе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Эксперт по психологии здоровья объяснил НСН, что это происходит не во всех социальных группах.
79% сотрудников российских компаний испытывали синдром эмоционального выгорания или сталкивались с выгоранием среди коллег и знакомых. Такие данные приводятся в исследовании рекрутингового агентства Hays, сообщает РБК. Наемные работники в России в высокой степени подвержены эмоциональному выгоранию, так как постоянно задерживаются на работе и перерабатывают, находятся в стрессе и под давлением руководства.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс объяснил НСН, что выгорание на рабочем месте происходит далеко не во всех социальных группах.
«Есть специальности и профессии, где люди не выгорают. Это происходит в коммерции, на менеджерских должностях, в маркетинге, где много нескончаемых задач. И в последнее время государственная служба этим славится. Это происходит оттого, что люди часто думают, что если они взялись за какую-то задачу, значит, она обязательно должна быть выполнена. Так настраивает их руководство, и они сами так считают. А это мнение ошибочное, потому что реальность такова, что задача может быть выполнена и может быть не выполнена. Есть вещи, которые не зависят от нас. И это взятие на себя ответственности за то, на что мы не можем повлиять, как раз причина эмоционального выгорания», — сказал он.
По словам эксперта, для профилактики выгорания на работе нужно «разрешить себе быть человеком, а не богом, не роботом, понимать, что наши возможности ограничены и, исходя из этого, выстраивать свою трудовую деятельность».
«Чем меньше ответственность у человека, тем он меньше эмоционально выгорает. Там, где нет перфекционистского подхода к жизни», — заключил он.
Ранее Хорс рассказал НСН, почему в России люди скрывают свое депрессивное состояние.
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Женский форум
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