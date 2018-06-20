«Мало ли какая зараза»: приморцы брезгуют помогать умирающим на улице 

Житель Приморья пожался на бесчеловечность своих сограждан, которые отказываются помогать умирающим на улице, сообщает PRIMPRESS.
По словам жителя края, такой вывод он сделал после ситуации, свидетелем которого он стал в Большом Камне.
«Ехал с друзьями мимо «Меркурия», где лежал мужчина с посиневшим лицом, пуская кровь из рта. Рядом стоял его собутыльник, разводя руками от незнания, что делать. При этом авто и прохожих, двигающихся мимо, уже было в достаточном количестве. Товарищ вставил ему зажигалку в рот, которую он перекусил. Но начал дышать, синева с лица спала. Вызвали неотложку, погрузили его туда. Поблагодарил фельдшеров и водителя, что приехали быстро. Ещё пару человек остановилось после того как мы начали оказывать помощь, спасибо за внимание», — рассказал мужчина, слова которого опубликованы в соцсетях.
Как отмечает приморец, в последнее время люди стали более холодны к чужому горю.
«Раньше у нас в городе было все иначе, не важно было, как ты одет, какой статус по жизни у тебя и какое место в обществе ты занимаешь, все равны, и никто никогда мимо пройти не мог. Куда делись эти люди, почему мимо умирающего человека все проходят и проезжают мимо? Брезгают помочь человеку из нижнего социального слоя или как? Мы все можем оказаться в такой ситуации», — рассуждает житель края.
Пост с его рассказом вызвал бурную реакцию подписчиков соцсети Instagram. Среди интернет-пользователей, как оказалось, нашлось немало тех, на которых как раз и жалуется мужчина.
«А вот честно, я бы не подошла. Потому что я не могу знать, чем он болеет, вдруг он заразен. Домой тащить заразу не хочется».
«Вызвать скорую, вызвала бы и точка. А кровь изо рта это скорее всего лёгкие, туберкулёз. А это заразно».
«Ну не все люди хорошие, многие очень плохие. Зачем помогать, когда после добра тебе отвечают злом?»
Кроме того, юзеры посчитали, что мужчина преувеличивает: «Ну собутыльник же помог чем смог. Молодец, в чем дело? Или надо всем городом собраться».