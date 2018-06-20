«Я была бедна, как церковная мышь»: Роза Сябитова рассказала о замужестве по расчету

56-летняя телеведущая и владелица брачного агентства Роза Сябитова дважды была замужем, но не обрела личного счастья. Тем не менее, она родила от первого супруга сына и дочку, которых обожает. Вскоре знаменитость планирует в третий раз сыграть свадьбу и неожиданно вспомнила причину первой.

Бессменная соведушая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова дала откровенное интервью, в ходе которого рассказала о себе и обосновала первое замужество. Она не скрывает, что супруга Михаила не любила и хотела получить материальную выгоду в браке, поскольку ее финансовое положение было очень плохим: «Я вышла замуж по расчету. Я не просто бесприданница, я была бедна как церковная мышь! Тошновато, конечно, было, но ничего. Моя бабуля говорила: „Тяжело первые 10 лет, потом привыкаешь“».

Не секрет, что главную сваху страны часто упрекают за скандальное поведение и высказывания, которые многим кажутся неподходящими ее возрасту и статусу матери. Но Сябитова не скрывает, что просто играет свою роль и вовсе не является глупой женщиной. Роза понимает, что многие ее ненавидят, но подчеркивает, что она не «хабалистая» дама, как многие считают, а весьма образованная женщина с двумя высшим образованиями.

Теледива подчеркивает, что в собственных глазах выглядит достойно, поскольку очень высокого о себе мнения. Подписчики обсуждают ее откровения, многие не скрывают негатива к Розе Сябитовой: «Умница! Вы супер! И имейте в виду — вас любит полстраны!» «Вы шикарная женщина! В вас огромная энергия, которая заряжает и помогает продвигаться!» «Она всего добилась сама, молодец, что и говорить, сделала себя красоткой и нашла себя!» «Это ты точно, Роза, сказала! Необразованная и глупая к тому же. Позволь узнать, какие 2 высших образования у тебя есть? Что-то они не пошли на пользу».

«Не выпячивайся, сиди скромно, умней будешь казаться». «Как увязать духовность Розы с ее рекламой гинекологических насадок, с ее оголенными фото, обработанные фотошопом? Из кожи лезет, чтобы ею восхищались. Но люди видят, какая Роза на самом деле». «Успех у Розы заключается в отсутствии уважения к себе. Ее высмеивают, над ней потешаются, ее унижают, а она себе орет, что будь что будет». «Вы супер! Всего вам самого наилучшего! Вы достойны этого! И у ваших детей все будет прекрасно! Всему свое время… Иметь такую маму — это дорогого стоит!» Известно, что в ближайшие планы Розы Сябитовой входят «максимально возможное» омоложение и удачное замужество. Звезда не скрывает, что прибегает к услугам косметологов, которые сделали все возможное, чтобы она выглядела свежо и привлекательно, но хейтеры все равно критикуют женщину, указывая ей на необходимость быть скромнее, чего она явно делать не намерена.