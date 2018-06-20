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«Люблю активность!»: 9 честных мнений мужчин о позе наездницы
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«Люблю активность!»: 9 честных мнений мужчин о позе наездницы 

Карельские вести 1 час назад
Поза наездницы стабильно входит в пятерку любимых у представителей обоих полов. Многим женщинам недостаточно обычного проникновения для оргазма, а в этой позиции можно также стимулировать клитор — с помощью движений, пальцев или секс-игрушек. А что в ней нравится мужчинам?
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«Многое зависит от того, правильно ли она сидит сверху. Проще показать, чем сказать, но важно, чтобы движения были не вперед-назад, а внутрь-наружу», — Вадим, 30 лет.
«Мне нравится, когда она не сидит, как на лошади, а практически ложится на меня», — Юрий, 24 года.
«Люблю, когда она полностью контролирует ситуацию, а я могу просто лежать и получать удовольствие», — Кирилл, 28 лет.
«Мне нравятся активные движения. Но важно, чтобы она понимала, что делает: одна партнерша едва не сломала мне член!» — Егор, 33 года.
«Люблю и неспешные, и мощные движения. А еще — держать ее за бедра и участвовать в процессе», — Михаил, 32 года.
«Две трети процесса — циклические движения, треть — вверх-вниз. Иначе можно что-нибудь повредить», — Артем, 23 года.
«Люблю, когда она вращает бедрами по кругу. Заодно и процесс становится дольше», — Олег, 28 лет.
«Мы нашли отличное сочетание разных типов движений, в процессе участвуют оба, удовольствие тоже достается двоим», — Дмитрий, 25 лет.
«Я сам люблю быть сверху!» — Борис, 30 лет.
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