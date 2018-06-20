Какие места русские считали нечистыми

На Руси считалось, что в «нечистых» местах нельзя жить, долго находиться, порой их вообще старались обходить стороной. Некоторые из них использовали лишь для строго определённых нужд.

Уборная

До революции в деревне туалетов вообще практически не было, просто устраивали в дальнем конце двора «отхожее место».

Кандидат богословских наук, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов в докладе «Понятие „скверна“ (»погань”) в Средневековой Руси и в современном старообрядчестве» рассказывает, что, поскольку в православном сознании понятия духовной и физической «скверны» были тесно связаны, уборная на Руси всегда считалась «нечистым местом».

Поэтому отхожие места располагали за пределами жилья и так, чтобы они не были ориентированы на восток.

«Точно так же относились и к бане, — говорит Георгий Крылов… Ни один из банных предметов не вносился в дом. Почему? Потому что баня воспринималась как место неприсутствия Божия. Сейчас это трудно представить, но после посещения бани в средневековой Руси принято было брать у священника молитву от скверны.

У старообрядцев-липован сохранилась традиция обязательного омовения после бани. Для этого в предбанник обычно ставили кувшин с чистой студеной водой. Человек помылся и перед тем, как выйти из бани, должен был с чтением молитвы облиться этой водой. Затем надевали чистую одежду — ни в коем случае не ту, в которой вошли в баню. Это чтобы не входить в дом «поганым». Омовение, кстати, считалось необходимым и после купания в реке или в море».

«Несмотря на то, что «баня парит, баня править, баня все исправит», — она издревле признается нечистым местом, а после полуночи считается даже опасным и страшным…», — пишет этнограф Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила».

Места обитания нечисти

В старину русские люди были суеверны, обладали так называемым «магическим сознанием». Они верили в различных духов — домовых, леших, русалок, призраков, а также бесов. Считалось, что во многих случаях «нечисть» способна нанести человеку вред, поэтому следовало избегать мест её потенциального обитания.

По поверьям, это были глубокие овраги, омуты, болота, дремучие леса, канавы, заброшенные колодцы. «Охотнее всего они населяют те трущобы, где дремучие леса разрежаются сплошными полосами недоступных болот, на которые никогда не ступала человеческая нога», — сообщает Максимов.

Люди верили, что в полях водились «полевики», которым не нравилось, когда кто-то нарушал их границы. Так, нельзя было ложиться спать на меже, «потому что детки полевиков (»межевчики» и «луговики») бегают по межам и ловят птиц родителям в пищу. Если же они найдут здесь лежащего человека, то наваливаются на него и душат», — поясняет Максимов.

Кроме того, нечистую силу можно было «встретить» в заброшенных домах, особенно там, где ранее кто-то умирал или погибал не своей смертью. Верили, что нечисть водится и там, где по дороге опрокинулась телега или сломалась оглобля, близ могил дурных людей и колдунов или там, где они жили раньше и творили свои чёрные дела.

Места, непригодные для жизни

На Руси тщательно подходили к вопросу строительства домов. Например, их не возводили в тех местах, куда ударяла молния, там, где когда-то люди умерли в результате эпидемии, где находили человеческие останки. Нельзя было строить дом там, где когда-то стояла баня или проходила дорога.

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