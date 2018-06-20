Красивый газон вытоптали после сноса ограды

По словам жительницы Северного Тушина Елизаветы Коневой, после демонтажа оград возле их дома местные жители начали вытаптывать газоны. А некоторые автолюбители, в нарушение закона, паркуют на них свои авто.

Осматриваем дворовую территорию небольшого дворика у дома 18 по улице Героев Панфиловцев, где живет Елизавета Конева. Здесь действительно словно бульдозером прошлись. От некогда большого и ухоженного газона, на котором даже были элементы ландшафтного дизайна, осталась лишь колея от припаркованных автомобилей и проторенные местными жителями тропинки.

— Раньше, когда здесь был установлен забор, все обходили наш красивый сад, — рассказывает вышедшая встретить журналистов Конева. — Сами видите, в каком он состоянии. И что делать?

Ответ на этот вопрос нам дали сотрудники диспетчерской ГБУ «Жилищник района Северное Тушино».