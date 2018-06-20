Женское движение: за что боролись и борются феминистки

Знаменитая суфражистка, автор идеи Международного женского дня 8 марта Клара Цеткин умерла 20 июня 1933 года. Ко дню смерти известной феминистки«Вечерняя Москва» вспоминает, с чего начиналась борьба за права женщин во всем мире и какие плоды она принесла.

Начало начал

Основы этой борьбы закладывались еще во времена Великой Французской революции в 1789 году. В «Декларации прав человека и гражданина» первая же фраза: «Все люди рождаются свободными и равными в правах». Когда документ дополнился рядом актов, разъясняющих, кто является «свободными и равными», обнаружилось, что женщины в эту категорию не попадают.

В 1790 году писательница Олимпия де Гуж предложила создать «Декларацию прав женщины и гражданки», где сформулировала идею равноправия: «Женщины рождаются свободными и равными с мужчинами в правах. Социальные различия допустимы только для общей пользы». Обращаясь к королеве Франции Марии-Антуаннете, она заявила, что «революция достигнет цели, только когда все женщины полностью осознают свое плачевное положение и свои права, которых их лишили в обществе». Но «Декларация» была отклонена Национальным конвентом, а в 1793 году Олимпия де Гуж обвинили в измене и отправили на гильотину.

Затем, во времена войны за независимость в США, Эбигайл Смит Адамс вскричала: «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых не участвовали!» и вошла в историю как первая феминистка. А в 1836 году суфражистка Сара Гримке опубликовала «Письма о равенстве полов и положении женщин», в котором говорила о подчинении женщин во всех слоях общества.

Другая активистка из США — Сьюзен Браунелл Энтони — активно выступала за предоставление женщинам избирательных прав. Вместе с Элизабет Кэди Стэнтон и Лукрецией Мотт в 1866 году она создала Американскую ассоциацию за равные права всех граждан США.

«Отсутствие права голоса означает невозможность строить и налаживать свою жизнь или распоряжаться ею. Не имеющие права голоса всегда вынуждены делать ту работу, получать ту заработную плату, занимать то место, которые определяют для них те, кто имеет право голоса. Не имеющий этого права находится в положении нищего: бери, что дают, иначе не получишь ничего», — писала Энтони.

Благодаря ее усилиям у женщин в США появилась возможность голосовать. Кстати, Россия стала седьмым по счету государством, где женщины в ходе Февральской революции 1917 года получили право голоса. А вот француженки обрели его лишь через тридцать лет после революции.

Важную роль сыграла знаменитая феминистка и писательница Симона де Бовуар. Ее книга «Второй пол», посвященный обращению с женщинами на протяжении всей истории человечества, стала отправной точкой второй волны феминизма. Представители этого движения боролись с неравенством между мужчин и женщиной, поднимали вопросы сексуальности, постоянно говорили о роли женщины в семье, о рабочих местах и репродуктивных правах. Бовуар часто писалао том, что означают слова «женский удел» и «женская доля» и в чем же разница между положением мужчины и женщины в обществе. Но главное, что ее беспокоило: может ли женщина быть полноценной и независимой? Почему ее свобода ограничена, и как это преодолеть?

Симона де Бовуар решила, что мужчины считают женщин не самостоятельными личностями со своими целями и желаниями, а лишь приложением к себе, поскольку человечество в большей степени создавалось за счет мужских усилий. Но в самом конце книги, в последнем же предложении, она заявила, что для того, чтобы достичь равноправия, представители обоих полов должны отбросить все предрассудки и заключить перемирие.

А в 1963 году появилась книга «Загадка женственности» Бетти Фридан. Ее автор не сомневалась, что понятие «женственность» иллюзорно и направлено на то, чтобы удерживать женщин в подчиняемой позиции.

«А свобода пугает, — писала Бетти Фридан. — Страшно стать, наконец, взрослым человеком и освободиться даже от пассивной зависимости. В таком случае зачем женщине стремиться быть кем-то еще, если все общественные силы внушают ей, что она должна быть только женой и матерью, что ей будет только хуже от того, если она вдруг повзрослеет».

Не менее важную роль в борьбе за права сыграла представительница третьей волны феминизма Наоми Вульф. В 1990-х она написала книгу «Миф о красоте: Стереотипы против женщин», где говорила о болезненном стремлении женщин к идеальной внешности. Она уверяла, что эмансипация не освободила женщин от давления, а даже его усилила: необходимость «хорошо выглядеть» следуя заданным канонам красоты, теперь стоит наряду с необходимостью успеха на карьерной лестнице. Идея, что все женщины должны быть красивыми, чтобы нравиться мужчинам — это цепь, делающая их несвободными.

«Миф о красоте стал средством давления и принуждения, заменив собой утратившие актуальность мифы о материнстве, домашнем очаге, непорочности и пассивности. И сейчас он стремится свести на нет всё то, чего женщинам удалось добиться благодаря феминистскому движению», — отмечала активистка.

Вульф призывала разрушать стереотипы, что идеал женщины — это высокая стройная блондинка с ровными зубами, гладкой кожей и правильными чертами лица.

Яркие представители современности

Пожалуй, важную роль для развития современного феминизма сыграли три особенных женщины. Первая — кенийская активистка Вангари Маатаи, основавшая движение «Зеленый пояс», в котором уже принимают участие тысячи женщин, занимающихся посадкой деревьев в африканских районах к югу от Сахары. На этих территориях деревья вырубили колониалисты. Благодаря этому у многих женщин появилась среда, где они могут прокормить себя и свои семьи.

Берта Касерес из Гондураса была убита в борьбе за земельные права коренных народов, чьи дома сдали в аренду иностранным корпорациям, планировавшим построить там дамбу.

Наконец, лидер бангладешского швейного движения Кальпоне Актер провела огромную кампанию по созданию глобальной коалиции трудящихся, студентов и потребителей привела к соглашению, которое уже подписали более 200 корпораций.

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