Комар носу не подточит! 

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, напоминаем о самых интересных темах программы. Зима в этом году выдалась снежная, а весна была очень теплая. Это идеальные условия для размножения комаров. Их нынче больше обычного. Как себя обезопасить от укусов летающих кровопийц? Хорошая новость: продающаяся бытовая химия — репелленты, фумигаторы со сменными пластинами или жидкостью — работает. Действуйте в соответствии с инструкцией, и сможете защитить себя и свой дом от нашествия комаров. Но не всем подходят эти способы. Например, на флаконах с репеллентами есть предостережение — запрещено применять детям до определенного возраста и беременным. Для таких людей надежду дарят результаты исследований, опубликованных в последнее время. Ученые выяснили, что употребление в пищу таких продуктов, как грейпфрут, чеснок, яблочный уксус, делает человека неаппетитным для комаров. Поэтому если не хотите или не можете пользоваться бытовой химией, включите в свое летнее меню любой из этих продуктов. Насекомые будут облетать вас стороной.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый