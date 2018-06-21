Какой церковный праздник отмечают 21 июня

Задача истинного христианина — жить по Заповедям, почитать ближнего своего и знать историю, с которой все и начиналось. Поэтому нам не помешает узнать, какой сегодня праздник. ​

Память великомученика Стратилата

21 июня 2018 года почитается память святого, в честь которого освятили придел Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Феодор жил обычной жизнью воина, но все же всегда выделялся своей храбростью, бесстрашием и чувством справедливости. Особую славу он заполучил после убийства громадного змея, который жил в окрестностях Евхаита и время от времени нападал на людей.

yandex_ad_1 Стратилат не раз говорил, что победить он смог лишь с Божьей помощи и что именно он указал ему сделать это доброе дело для всех людей, которые жили в этой местности.

Содеянный подвиг помог Феодору стать военачальником Гераклии. Его не боялись местные жители и уважали остальные солдаты. Ведь этот человек никогда не бесчинствовал, не наказывал своих подчиненных, а в минуты покоя был тихим и смиренным.

Но служба не была главной привилегией в жизни Феодора Стратилата. В Гераклеи он рассказывал о Христе, проповедовал его веру и помогал язычникам, которые были в подчинении у Феодора, найти верный путь в жизни.

Его слова имели такую большую силу, что в скором времени почти все жители города уверовали в Бога и приняли христианство.

Что привело святого к смерти

Но все же почему Феодора называют мучеником и почитают его имя 21 июня 2018 года?

Все началось с того, что император того времени Ликиний решил начать гонение на всех, кто предал язычество и стал поклоняться Единому Богу. В надежде избежать лишних смертей, Стратилан решается пойти на хитрость.

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Он приглашает правителя в свой город и обещает, что проведет при нем специальный ритуал и принесет жертвенное приношение языческим богам. Чтобы все подготовить, праведник заранее собрал в своем жилище все серебряные и золотые статуэтки богов, которые только удалось найти в Гераклее.

Феодор не стал им поклоняться и, тем более, во всеуслышание заявлять, что он отрекся от Христа. Вместо этого святой разбил изваяния, после чего раздал обломки беднякам и тем, кому действительно нужны были деньги.

Праведник верил, что только, таким образом, языческие божества могут помочь людям пережить сложное время.

Узнав о содеянном и о том, что над ним посмеялись, Ликиний приказывает подвергнуть Феодора жестоким пыткам. Правитель не мог позволить «этому наглецу» умереть спокойно и получал несказанное удовольствие от его страданий.

yandex_ad_2 Когда все закончилось, храбрый воин был готов умереть. Так и случилось, если бы Господь не был на его стороне — праведник был исцелен и снят с креста, на котором в одиночестве провел всю ночь.

Царские воины, вернувшиеся к утру за телом, увидели Феодора живым и невредимым. После такого чуда каждый из них принял христианскую веру и полностью изменил свою жизнь.

Что случилось дальше

После случившегося, великомученик понял, что его земная миссия подходит к концу. Феодор Стратилат сам отдался в руки царя и был казнен в самые короткие сроки. Это событие привело народ к восстанию, так как никто не хотел мириться со смертью праведного человека.

На протяжении многих столетий память Феодора почитается святыми людьми и всем теми, кто помнит о его подвиге. Сегодня церковный праздник отмечается 21 июня 2018 года и имеет большое значение для каждого из нас.