Когда люди узнали о Мацесте? Несмотря на то что известным и официальным курортом Мацеста стала только в 1902 году, люди приходили в эти пещеры с давних пор. Самое старое упоминание датируется 137 годом нашей эры: о целебных источниках римскому императору Адриану написал полководец Флавий Арриан, посетивший стоявшую здесь крепость. Позже сероводородными источниками лечились жители местных племен, а во второй половине девятнадцатого века возможностями Мацесты заинтересовалась официальная медицина.
Прием мацестинских ванн примитивным способом
Существует красивая легенда о дочери горца Керендука, которую назвали Мацеста — «огненная вода», потому что она родилась в тот момент, когда в горной реке, словно пламя, отражалась луна. Эта добрая и отважная девушка, спасая от болезни своих постаревших родителей, решила во что бы то ни стало добыть из-под земли целебную воду, которую охранял злой дух недр. И она ее добыла, но сама погибла в неравной битве. С тех пор у людей есть уникальный источник силы и здоровья. Когда Мацеста стала курортом? В 1902 году Мацеста заработала как официальный медицинский курорт. Однако к этому времени уже была проведена большая научная работа: медики и биологи изучали эффект, который дает сероводородная вода и на который обращали внимание и древние римляне, и жившие на территории современной Хосты убыхи. Люди забирались в пещеры и лежали в ваннах. Увы, по незнанию иногда они погибали, отравившись парами сероводорода. Именно поэтому возникла необходимость в научных исследованиях, которые и были проведены.
Народные комиссары Семен Буденный и Ян Фабрициус на Новой Мацесте (1926 год)
Мацеста в период Великой Отечественной войны
Как оказалось, воздействие мацестинской воды очень мощное, причем начинается оно с первых минут погружения. Поэтому к лечению имеется несколько противопоказаний, например, наличие новообразований.
Первым доктором, открывшим курортные перспективы для Мацесты, стал Виктор Францевич Подгурский, памятник которому стоит перед входом в ванное отделение. Он первым определил группы заболеваний, с которыми справляется мацестинская вода. И именно он, по сути, превратил Сочи из небольшого приморского городка в главный бальнеологический курорт России. Причем сделал это быстро: уже через несколько лет лечиться на Мацесту поехали самые знаменитые люди страны. Прямо возле источников проложили дорогу, потом открыли железнодорожную станцию, запустили специальные курортные поезда, которые возили желающих оздоровиться со всей страны. Кто лечился на Мацесте? Число знаменитых людей, принимавших ванны на Мацесте, исчисляется сотнями. Среди них есть и первые лица государства, и военачальники, и писатели, и ученые: Семен Буденный, Ян Фабрициус, Климент Ворошилов, Владимир Маяковский, Никита Хрущев, Леонид Ильич Брежнев, советские космонавты, олимпийские чемпионы и артисты эстрады. Иосиф Сталин долгое время с недоверием относился к мацестинскому курорту, но однажды все-таки согласился на лечение своей проблемной руки, которая много лет не работала, усыхала и причиняла сильную боль. Увидев невероятный оздоровительный эффект, он распорядился построить в Сочи буквально лечебницы-дворцы и стал регулярно выделять на развитие курорта огромные деньги. А для себя на Мацесте построил отдельное здание (к слову, довольно скромное и маленькое по нынешним временам). Сегодня это VIP-корпус, где принимают процедуры нынешние знаменитости.
VIP-корпус курорта Мацеста
В наши дни получить курс лечения на Мацесте может любой желающий, если у него нет медицинских противопоказаний к сероводородным ваннам.
12 интересных фактов о Мацесте
Каждый день в ванном отделении Мацесты проводят от 500 до 1500 процедур. При этом до сих пор точно неизвестно, исчерпаемы запасы мацестинского источника или нет. Большинство ученых придерживаются мнения, что этой уникальной сероводородной воды хватит еще на несколько тысячелетий. Ведь это, по сути, соленая черноморская вода, которая прошла через слои пород, газовые полости и минеральные пещеры и вышла на поверхность с глубины около 4 км. Мацестинская сероводородная вода, которая добывается только в Сочи, имеет свободную структуру, ее молекулы активно проникают в ткани и немедленно начинают работать, но только в течение 15 минут после поднятия из недр. По истечении этого времени вода теряет свою силу. Обычно температура мацестинской воды точно такая же, как и температура тела здорового человека — 36-37 С. По назначению врача вода может быть подогрета до 39 С. Сразу после первой процедуры (а длятся они от 8 до 12 минут) организм реагирует на воду, появляется эффект покраснения кожи, свойственный только сероводородной воде Мацесты. Лечебный эффект проявляется, как правило, после 5 сеанса. И продержится он в течение как минимум 6 месяцев. Базовый эффект мацестинской воды — повышение местного иммунитета: в коже, суставах, на слизистых оболочках. Нормализуется работа центральной и периферической нервной системы, улучшается сон. С непривычки после первых общих ванн человек чувствует себя очень расслабленным и голодным. Это говорит о том, что восстановительные процессы уже начались! Максимальный эффект лечения на Мацесте достигается чередованием сероводородных ванн с грязелечением. Специально для этого сюда привозят лечебную грязь с Ейского месторождения. Грязь эта также сероводородная. Особенно эффективна она при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также лечение на Мацесте часто назначают с применением радоновой и йодобромной воды. Йодобромная вода имеет значительно меньше противопоказаний, чем сероводородная, но показана при том же спектре заболеваний. Она воздействует на печень и усиливает обменные процессы организма. Радоновая вода готовится в единственной на Кубани радоновой лаборатории, и ванны с радоном отлично помогают при хронических болях в опорно-двигательном аппарате (например, после травм или операций), гинекологических заболеваниях и болезнях нервной системы. Иногда для процедур готовят «двойную воду», когда йодобромную воду обогащают радоном. Таким образом достигается двойной эффект: терапия хронических заболеваний и достижение седативного (обезболивающего) эффекта. На территории Мацесты расположен питьевой бювет, куда подается местная минеральная вода Пластунская. Это вода низкой минерализации, по вкусу больше всего похожая на Боржоми. Воду в бювете любой желающий может пить бесплатно, она отлично дополняет эффект от процедур. В VIP-корпусе, который изначально был построен для Сталина, сегодня принимают процедуры известные люди: от депутатов Госдумы до артистов. Здесь лечились и Бедрос Киркоров, и Николай Дроздов. Кстати, Дроздов впервые попал на Мацесту всего год назад и был очень впечатлен эффектом. А Жириновский и вовсе предложил переименовать город Сочи в Мацесту. Рядом с ванным корпусом расположен открытый источник сероводородной воды, с которым связана красивая традиция: когда отдыхающие приходят сюда на экскурсию, то каждому предлагается взять яркую ленточку, повязать ее на дерево или на решетку, ограждающую пещеру с источником, и загадать желание, связанное со здоровьем. Считается, что дух недр время от времени поднимается наверх и исполняет эти желания. Сероводородные ванны можно принимать и детям после 6-8 лет, но только после консультации с врачом. Приезжать на Мацесту можно самостоятельно круглый год, кроме пары недель в апреле: ежегодно проводится профилактика всей системы водоподготовки, что необходимо, чтобы курорт работал без сбоев. Главное — оформите в поликлинике по месту жительства санаторно-курортную карту, чтобы начать лечение как можно скорее.