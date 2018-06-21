Мацеста — уникальный источник здоровья, известный с древности

Когда люди узнали о Мацесте? Несмотря на то что известным и официальным курортом Мацеста стала только в 1902 году, люди приходили в эти пещеры с давних пор. Самое старое упоминание датируется 137 годом нашей эры: о целебных источниках римскому императору Адриану написал полководец Флавий Арриан, посетивший стоявшую здесь крепость. Позже сероводородными источниками лечились жители местных племен, а во второй половине девятнадцатого века возможностями Мацесты заинтересовалась официальная медицина.

Прием мацестинских ванн примитивным способом

Существует красивая легенда о дочери горца Керендука, которую назвали Мацеста — «огненная вода», потому что она родилась в тот момент, когда в горной реке, словно пламя, отражалась луна. Эта добрая и отважная девушка, спасая от болезни своих постаревших родителей, решила во что бы то ни стало добыть из-под земли целебную воду, которую охранял злой дух недр. И она ее добыла, но сама погибла в неравной битве. С тех пор у людей есть уникальный источник силы и здоровья. Когда Мацеста стала курортом? В 1902 году Мацеста заработала как официальный медицинский курорт. Однако к этому времени уже была проведена большая научная работа: медики и биологи изучали эффект, который дает сероводородная вода и на который обращали внимание и древние римляне, и жившие на территории современной Хосты убыхи. Люди забирались в пещеры и лежали в ваннах. Увы, по незнанию иногда они погибали, отравившись парами сероводорода. Именно поэтому возникла необходимость в научных исследованиях, которые и были проведены.

Мацеста в период Великой Отечественной войны

Как оказалось, воздействие мацестинской воды очень мощное, причем начинается оно с первых минут погружения. Поэтому к лечению имеется несколько противопоказаний, например, наличие новообразований.

Первым доктором, открывшим курортные перспективы для Мацесты, стал Виктор Францевич Подгурский, памятник которому стоит перед входом в ванное отделение. Он первым определил группы заболеваний, с которыми справляется мацестинская вода. И именно он, по сути, превратил Сочи из небольшого приморского городка в главный бальнеологический курорт России. Причем сделал это быстро: уже через несколько лет лечиться на Мацесту поехали самые знаменитые люди страны. Прямо возле источников проложили дорогу, потом открыли железнодорожную станцию, запустили специальные курортные поезда, которые возили желающих оздоровиться со всей страны. Кто лечился на Мацесте? Число знаменитых людей, принимавших ванны на Мацесте, исчисляется сотнями. Среди них есть и первые лица государства, и военачальники, и писатели, и ученые: Семен Буденный, Ян Фабрициус, Климент Ворошилов , Владимир Маяковский, Никита Хрущев, Леонид Ильич Брежнев , советские космонавты, олимпийские чемпионы и артисты эстрады. Иосиф Сталин долгое время с недоверием относился к мацестинскому курорту, но однажды все-таки согласился на лечение своей проблемной руки, которая много лет не работала, усыхала и причиняла сильную боль. Увидев невероятный оздоровительный эффект, он распорядился построить в Сочи буквально лечебницы-дворцы и стал регулярно выделять на развитие курорта огромные деньги. А для себя на Мацесте построил отдельное здание (к слову, довольно скромное и маленькое по нынешним временам). Сегодня это VIP-корпус, где принимают процедуры нынешние знаменитости.

VIP-корпус курорта Мацеста

В наши дни получить курс лечения на Мацесте может любой желающий, если у него нет медицинских противопоказаний к сероводородным ваннам.

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