Пять главных причин поехать в санаторий

1 Санаторий — не больница

Знаете ли вы, что системы санаторно-курортного лечения, построенной в СССР в послевоенные (а частично и довоенные) годы, больше нет нигде в мире? Целебные источники есть, грязи есть, клиники есть, а санаториев и врачей в области курортологии нет. В Советском Союзе было немало спорных явлений, но структура медицинской помощи была просто великолепной, поскольку включала в себя неразрывную цепочку: поликлиника — стационар — санаторий. Если у человека что-то болело, он сначала обращался в поликлинику, затем при необходимости проходил лечение в стационаре и отправлялся на реабилитацию на курорт. Без последнего этапа — санаторного — эффективность всего проведенного лечения могла быстро сойти на нет. При этом принципиальным отличием санатория от больницы было то, что основное лечение основано на использовании натуральных природных факторов (минеральных вод, целебной грязи), особого климатического фона, фитотерапии, психотерапии, активизации двигательной активности, лечебной физкультуры и физиотерапии. Силы природы, здоровый сон, подходящее питание и покой помогали человеку быстро и полностью восстановиться после болезни или хирургического вмешательства или просто профилактически оздоровиться и набраться сил для новых трудовых свершений.

2 Лечиться не скучно

Пить таблетки и сидеть в очереди в поликлиниках — это просто ужасно. И нередко бывает так, что ежедневные поездки через весь город для проведения медицинских манипуляций нивелируют весь эффект от лечения. «Оптимизация» районных поликлиник, как мы все знаем, привела, увы, к тому, что пройти комплексное лечение в ближайшем к дому медучреждении стало невозможно — нет ни специалистов, ни оборудования.

Сероводородная вода Мацесты эффективна только первые 15 минут после добычи из источника, транспортировать ее, к сожалению, невозможно.

Совсем другое дело, когда все процедуры под боком, по четкому графику, без очередей и под контролем специалистов высочайшего уровня. При этом большинство процедур довольно приятны: ванны с минеральной водой, грязевые обертывания и аппликации, ингаляции, массажи и орошения… Важный момент: стоимость процедур в санатории существенно ниже, чем похожие манипуляции в каком-нибудь спа-центре, при этом многие из них нельзя «перенести» в Москву или другой город, так как они работают только в курортной зоне. Например, сероводородная вода Мацесты эффективна только первые 15 минут после добычи из источника, транспортировать ее невозможно.

3 В санаторий можно ехать всей семьей

Концепция практически любого санатория предусматривает возможность отдыха и лечения всей семьи (но процедуры, как правило, назначаются детям только старше 4 или 6 лет в зависимости от лечебного профиля). Даже если профиль санатория обозначен как «урологический» или «кардиологический», в нем точно будут общетерапевтические и профилактические программы, которые подойдут вашим близким. Кроме того, пока муж, например, получает урологические процедуры, жена может побаловать себя косметическими программами, лечебными ваннами или курсом оздоровительного массажа, а ребенок полакомиться полезными кислородными коктейлями и поплавать в бассейне под присмотром инструкторов. В любом случае вся семья вернется из санатория оздоровившейся.

4 Курорт — это созидание, а не разрушение здоровья

В санатории вас не только вкусно и разнообразно накормят, но главное — правильно!

Если вдуматься, то в последние годы многим из нас был более знаком несколько «разрушительный» формат отдыха: обжорство по системе «олл инклюзив», алкоголь каждый вечер на дискотеках в отелях, экстремальные развлечения. И далеко не всегда из такого отпуска мы возвращались с крепкими нервами, здоровой печенью и чистой кожей. Не беспокойтесь, в санатории вас тоже будут кормить вкусно и часто, но при этом правильно. А в курортных лечебницах гастроэнтерологического профиля еще и согласно диете, которую вам назначит врач. Вы же хотите не просто потратить отпуск на процедуры, но и добиться результата, а для этого понадобятся комплексные усилия, в том числе правильное питание, щадящий режим дня и тишина. Но это того стоит: по словам врачей, эффект от грамотно спланированного лечения и отдыха в санатории длится как минимум 6-8 месяцев. А если хотя бы 2 недели ежегодно проводить в подходящем санатории, то можно полностью избежать или хотя бы существенно отсрочить появление многих возрастных заболеваний и преждевременного старения.

5 Врачи высочайшей квалификации

Увы, сегодня не во всех регионах нашей страны мы имеем возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Даже в крупных городах бывает непросто найти грамотного специалиста высокого уровня, особенно если речь идет не о терапевте, а о враче узкой квалификации. Но в санаториях КМВ и Сочи работают именно такие врачи (многие еще той «старой школы»). Хотя много сейчас и молодых экспертов, освоивших новые медицинские технологии на современном оборудовании. А значит, здесь можно не только получить подходящие процедуры, но и пройти глубокую диагностику, выяснить в подробностях реальное состояние своего здоровья и получить «домашнее задание»: подробные рекомендации для продолжения лечения дома.