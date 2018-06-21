В «Адлеркурорт» за крепким здоровьем и красивой кожей!

…«В Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек…» — уверенно заявила нам с киноэкрана главная героиня фильма «Москва слезам не верит». И если вы до сих пор так и не доехали до самой главной черноморской здравницы нашей страны, то скорее исправляйте эту ошибку. Ведь Сочи — это не только теплый и безмятежный южный город, не только столица одной из самых невероятных Олимпиад, но и чудо природы, уникальный источник здоровья, долголетия и красоты.

Одним из крупнейших санаториев, расположенных на самом берегу моря и имеющих собственный галечный пляж, является «Адлеркурорт». Огромная парковая территория, уютные корпуса, доступные по цене проживание и лечение, впечатляющий бассейн с морской водой (на случай, если в один из дней море будет неспокойно) и возможность быстро добраться до городских достопримечательностей сделают ваш отпуск настоящим праздником.

О том, как и чем лечат в АО «Адлеркурорт», мы поговорили с генеральным директором Валерием Владимировичем Усачевым. Валерий Владимирович Усачев

— В нашем санатории четыре спальных корпуса: «Коралл», «Дельфин», «Нептун» и «Смена». Отдельно стоит лечебный корпус — поликлиника. Кроме того, некоторые кабинеты расположены на первых двух этажах корпуса «Коралл». Наш бассейн — один из самых крупных в Европе, его площадь 3000 квадратных метров, и в здании бассейна тоже есть несколько лечебных кабинетов, в частности, отделение гидропатии (восходящий душ, душ Шарко) и соляная пещера.

Наша лечебная база огромна, поскольку «Адлеркурорт» имеет несколько медицинских профилей: опорно-двигательный аппарат, лечение кожных заболеваний, болезни сердечно-сосудистой системы, патология желудочно-кишечного тракта. Однако в приоритете у нас именно дерматология: с болезнями кожи мы справляемся особенно успешно.

— Каким образом?

— Наш санаторий очень тесно работает со знаменитой Мацестой. Это наш главный курортообразующий источник. Воздействие гидроминеральной группы Мацесты на кожный покров и волосы человека неоценим. Но максимальный эффект достигается, конечно, в комплексе: это и воздействие целебного морского воздуха, и красоты окружающего ландшафта, и здорового питания, и эмоционального комфорта. Благодаря всем этим факторам можно восстановиться даже во время небольшого, скажем, недельного отпуска. Конечно, для более серьезного и глубокого лечения, скорее всего, понадобится и более долгий срок — 10-14 дней.

— Кто и как занимается в «Адлеркурорте» человеком, приехавшим отдохнуть и подлечиться?

— При первичном обследовании врачи устанавливают показания и противопоказания для каждого конкретного человека. Только после этого подбирают процедуры и начинается сбалансированное лечение. На нашей базе мы лечим практически все кожные заболевания: псориаз, нейродермиты, экземы, угревую болезнь, аллергические и другие дерматозы. И даже болезнь волос — алопецию, проще говоря, облысение.

Помимо того, что мы приобрели специальное медицинское оборудование, которое позволило нам сделать лечение еще более эффективным, в нашем санатории применяется диета Пегано. Диетотерапия по Джону Пегано — это бессолевое питание, определенный набор продуктов, которые позволяют вывести шлаки, влияют на сбалансированную секрецию, на работу ЖКТ.

— Вы упомянули, что плотно занимаетесь лечением псориаза. Что включает в себя такое лечение?

— Здесь есть важный момент: люди, страдающие псориазом и рядом других кожных заболеваний, как правило, находятся в состоянии психологического дискомфорта, стесняются своего внешнего вида. Чтобы им отдыхалось комфортно, мы оборудовали на пляже специальный аэрарий: он закрыт от посторонних взглядов, и человек может спокойно принимать солнечные ванны. Все, кто проходит лечение от псориаза, обязательно занимаются с врачом-психотерапевтом. И, конечно, принимают природные сероводородные ванны в лечебнице Мацеста. Для максимального эффекта мы иногда назначаем еще и лечебную грязь как из озера Тамбукан, расположенного на курорте Минеральные Воды, так и доставленную из Азербайджана нафталановую грязь, которая является побочным продуктом добычи нефти и отлично влияет на состояние кожи.

— Какие еще методы применяются в вашем санатории?

— Их много. Например, мы используем парафинолечение, светолечение, традиционную физиотерапию. Она — фундамент санаторно-курортного лечения. Возможности организма безопасно стимулируются физиотерапевтическим спектром медицинских услуг. Кроме того, мы постоянно расширяем наши возможности, добавляем новые эффективные процедуры. К ним можно отнести, например, аутоиммунностимуляцию плазмы, которая очень мощно работает в борьбе с кожными заболеваниями: результаты впечатлили даже врачей, эффективность достигает 95%. После второй-третьей процедуры кожный покров начинает восстанавливаться. Конечно, мы используем и традиционные процедуры — орошение минеральными водами и озонотерапию (внутривенное и подкожное введение озона). Специально для лечения псориаза мы применяем уникальные лампы «Дермалайт». Они выдают особую длину волны, которая проникает в глубокие слои кожи настолько, насколько нужно псориатической бляшке, чтобы она начала рассасываться. Если у человека есть проблемы с суставами и позвоночником, мы применяем магнитотерапию, аппараты для сухого вытяжения позвоночника. Те, кто хочет избавиться от лишнего веса, с удовольствием «тренируются» на аппарате, который совершает особые колебательные движения: 20 минут процедуры заменяют 10-километровую прогулку. При многих заболеваниях назначаем сухие углекислые ванны, жемчужные ванны…

— А где можно посмотреть на результаты лечения?

— Есть у нас сайт psoriaz.pro, где мы делаем фотографии до и после терапии. Показываем фрагмент кожи, и прекрасно видно, как климатические и лечебные факторы повлияли на получение результата.

— В какое время года к вам лучше ехать за лечением дерматологических проблем?

— Несмотря на то что «Адлеркурорт» работает круглый год, иногда по показаниям лучше приезжать в осенне-зимний период: это связано с тем, что летнее солнце не всегда положительно влияет на лечение. Но все зависит от конкретного диагноза, конечно.

— Кто ваши гости, откуда они приезжают?

— Со всей России — от Якутии до Калининграда — и даже из-за рубежа. Наши цены и на проживание, и на медицинские услуги существенно доступнее, чем, скажем, в модных клиниках, поэтому к нам едут люди от мала до велика, желающие и отдохнуть на море, и развлечься в Сочи, и получить по-настоящему эффективное оздоровление. В осенне-зимний сезон, кстати, мы организуем от санатория бесплатный трансфер до горнолыжного курорта «Роза Хутор» и даем напрокат весь спортивный инвентарь, с собой можно ничего не привозить. Ну а летом наш главный аттракцион — это, конечно, бескрайнее Черное море…

Визитная карточка санатория:

Профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания, заболевания органов пищеварения, заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные заболевания, урологические заболевания, гинекологические заболевания, заболевания ЛОР-органов Сезон: круглый год Лечебные программы: «СМАРТ», дерматологическая, оздоровительная, общетерапевтическая, общетерапевтическая с Мацестой