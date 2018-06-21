Санаторий «Виктория» — город здоровья в городе-курорте

О том, как курортные процедуры помогают вернуть не только здоровье, но и красоту, мы поговорили с директором базового клинического санатория «Виктория» в городе Ессентуки Ниной Николаевной Гринько.

— Нина Николаевна, сколько лет работает ваша здравница и каковы ее возможности на сегодняшний день?

— В 2016 году мы отметили свое 35-летие. Это, можно сказать, молодость, если провести аналогию с человеческой жизнью. В 1981 году, когда «Виктория» только открылась, она была не санаторием, а курортной поликлиникой для «курсовочных» больных (то есть тех, кто приехал и живет частным образом, но получает все назначенные врачом санаторные процедуры в курортной поликлинике). Поскольку в начале восьмидесятых курортное лечение переживало настоящий бум, а все жители Советского Союза стремились хотя бы раз в год провести три-четыре недели в хорошем санатории, то и поликлиника была построена с размахом, причем еще на этапе проектирования в нее был заложен потенциал мощного медицинского центра. Только представьте: на тот момент пропускная способность поликлиники составляла 6000 человек в день!

— Наверное, много квалифицированных врачей устремились сюда на работу?

— Конечно, и тогда, и сегодня мы дорожим нашими специалистами. Уровень требований к квалификации медицинских кадров, материальному обеспечению, технологическому, методическому обеспечению был и остается очень высоким. В санатории работают два заслуженных врача Российской Федерации, один доктор и шесть кандидатов медицинских наук, 103 врача высшей и первой квалификационных категорий, 200 средних медицинских работников высшей и первой квалификационных категорий. И сегодня мы имеем возможность заниматься огромным количеством направлений лечения. Да и просто для комфортного отдыха у нас есть все условия. Например, у нас самая большая коечная емкость на Кавказских Минеральных Водах, самый широкий ассортимент медицинских услуг и даже крупнейшая в Европе питьевая галерея. А по количеству процедурных точек любое медицинское отделение санатория превосходит аналогичные в других здравницах.

Санаторий «Виктория»

Дендропарк

Номер санатория

Столовая

Бассейн санатория «Виктория»

Библиотека санатория «Виктория»

— Сколько гостей готова принять «Виктория» в течение года?

— Принимаем около 30 тысяч пациентов с самыми разными проблемами и очень разным уровнем достатка. И любого возраста: к нам приезжают и младшие дошкольники, и те, кому далеко за восемьдесят лет. Около половины наших пациентов — это социально незащищенные категории населения (инвалиды, ветераны, дети с ослабленным здоровьем), путевки которым приобретает государство. Но и для остальных мы стараемся держать доступную ценовую планку. Плюс у нас работает приятная система лояльности для постоянных гостей, проводятся щедрые бонусные акции. Мы хотим, чтобы любой желающий мог позволить себе отдохнуть на курорте.

— Какие курортные ресурсы используются в вашей здравнице?

— Курортные ресурсы, как вы понимаете, это самое главное в работе нашего санатория. Именно на них сегодня основана вся курортная медицина региона. Это уникальные минеральные воды, это лечебная грязь, климат и ландшафт курорта. Мы предлагаем нашим пациентам десятки наименований ванн и душей, орошение и промывание, внутриполостные и наружные аппликации и, конечно, прием уникальной минеральной воды. Наш главный плюс — все бальнеологические процедуры в полном объеме представлены у нас, все они доступны внутри одного учреждения, поэтому отдыхающим никуда не нужно выходить, чтобы получить те или иные виды бальнеолечения, и даже пить минеральную воду они могут из нашей питьевой галереи. В ней отпускаются все три разновидности воды: это Ессентуки-4, Ессентуки-17 и Ессентуки Новая. Галерея доступна для всех, кто отдыхает в Ессентуках, не только для гостей нашего санатория. Минеральная вода поступает в галерею по минералопроводам напрямую из скважин, образно говоря, из живых рук природы, а это очень важный момент. Эта же вода используется в лечебных ваннах и других бальнеопроцедурах.

— Чем же уникальна эта вода?

— Дело в том, что каждая молекула нашей воды — это своего рода «спусковой крючок», который, попадая внутрь во время питья, запускает цепь взаимосвязанных ответных реакций всего организма и приводит к нормализации всех его функций. Нелишним будет напомнить, что взаимодействие микроэлементов, заключенных в этой молекуле, имеет максимальный эффект только тогда, когда вы пьете эту воду через узкий носик курортной кружки, потому что под воздействием воздуха молекула быстро распадается и вода теряет свои свойства. У нас в парке даже стоит памятник курортной кружке с узким носиком. Именно поэтому питьевое лечение стоит проводить именно на курорте.

Барокамера

Ингаляторий санатория

Спелеокамера

Досуг в санатории «Виктория»

— Да и в целом человек, наверное, переключается, настраивается на позитивный лад?

— Естественно, и это крайне важно! Отпуск в санатории — это продолжительный отрыв от привычных стрессогенных факторов, последовательное комплексное лечение, диетическое питание, научно обоснованный режим дня, дозированная двигательная активность и дополнительно укрепляющие нервную, иммунную, сердечно-сосудистую систему факторы, такие как климат, фоновая музыка, эстетотерапия. Вся усадьба санатория обустроена так, чтобы выполнять функции лечебного отделения. Продуманный ландшафтный дизайн, сотни целебных растений, деревьев и кустарников, фитозоны и уголки отдыха, шесть фонтанов, интересные небольшие скульптуры (а их у нас около 90) — все вместе дополняет мощный лечебный эффект. Кстати, наша цель — сделать так, чтобы эффект от санаторного лечения и отдыха сохранился у человека как минимум на полгода.

— Насколько востребованы на курорте новые технологии? Или большинство гостей предпочитают традиционные ванны и грязи?

— Конечно, мы свято храним все традиционные наработки мировой физиотерапии и курортологии, которые составляют саму суть по-настоящему эффективного лечения в санатории. Но без новых технологий сегодня никуда. Мы осознанно отбираем только самые прогрессивные методы. Несколько лет назад внедрили, пожалуй, самый высокотехнологичный и сравнимый по физиологической переносимости с природными факторами метод криотерапии. «Космический» холод — это около 160-180 градусов ниже нуля — способен оздоравливать и омолаживать весь организм. При этом криотерапия обладает выраженным косметологическим эффектом и почти не имеет противопоказаний. Эту процедуру можно отнести и к терапевтическим, и к косметологическим, причем ее с удовольствием принимают и женщины, и мужчины. Еще из новинок нас очень заинтересовал метод суховоздушных углекислых и радоновых ванн, который широко и эффективно используется при лечении органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и опорно-двигательного аппарата. В отличие от мокрых углекислых ванн они очень легко переносятся и имеют меньше противопоказаний. В нашем санатории есть генератор, который позволяет отпускать нашим пациентам именно такие радоновые ванны.

— Откуда к вам приезжают отдыхающие, из каких регионов?

— Отовсюду, даже из других стран. Но в основном это Москва и наши близлежащие регионы: Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ставрополье. Мы рады, что постепенно контингент отдыхающих молодеет. У тех, кому сегодня 20-30 лет, появилось понимание того, что профилактика важнее лечения и с помощью курортных процедур можно и молодость продлить, и здоровье сохранить. Надеюсь, такой прогрессивной молодежи будет все больше.

Питьевая галерея

Питьевая галерея

Вода Ессентуки

Памятник кружке

Санаторий «Виктория» знаменит своей грандиозной питьевой галереей и огромным дендропарком. Архитектором питьевой галереи стал Нодар Канчели , заслуженный строитель России. Эта галерея — самая большая в Европе, где можно пить ессентукскую воду трех видов: Ессентуки №4, Ессентуки №17 и Ессентуки Новая. Огромное круглое здание с необычной, чуть «провисающей» внутрь крышей («обратный купол»). Галереей могут пользоваться не только гости санатория, но и все желающие. Так приятно в разгар летнего дня зайти после прогулки в прохладную галерею и выпить стаканчик назначенной врачом воды. Кстати, для оздоровительных прогулок на огромной территории санатория выращен дендропарк. И это не просто место для прогулок, а еще одно лечебное отделение: через дендропарк проходят специально разработанные маршруты терренкуров, которые связывают разные фитозоны, оформленные, как «зеленые комнаты». Гости санатория, гуляя по этим тропам, не только насыщаются свежим воздухом, но и получают мощное психотерапевтическое лечение.

Визитная карточка санатория:

Профиль: многопрофильный санаторий: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания, заболевания органов пищеварения, заболевания эндокринной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные заболевания, урологические заболевания, гинекологические заболевания, заболевания ЛОР-органов, глазные заболевания Лечебные программы: общетерапевтическая, здоровое пищеварение — импульс активного долголетия, сахарный диабет: реабилитация и контроль, мужское здоровье — спокойствие и сила, женское здоровье — целебный радон, женское здоровье — счастливая семья, оздоровительная Сезон: круглый год