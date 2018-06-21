Почему женщине больно ходить в туалет после родов: комментарий акушера-гинеколога

Узнайте, по каким причинам у женщины после родов может нарушаться процесс мочеиспускания, а также через сколько часов и как нужно опорожнить кишечник.

В Интернете можно встретить много страшных рассказов женщин, которые после родов столкнулись с проблемой — больно ходить в туалет или вообще не получается это сделать. Свой часто негативный опыт новоиспеченные мамы описывают в соцсетях, передают из уст в уста на детской площадке и пугают им еще нерожавших женщин.

«Летидор» решил разобраться, действительно ли у женщин после родов возникают такие проблемы, по какой причине это происходит и что нужно делать в этих ситуациях. Об этом рассказывает Елена Валерьевна Буцаева, акушер-гинеколог Семейного медицинского центра «Лейб-Медик», врач высшей категории со стажем 28 лет.

Особенности мочеиспускания после родов

Послеродовый период делится на ранний — первые 2 часа после родов, и поздний — все оставшееся время пребывания в роддоме.

В раннем послеродовом периоде акушерка выводит мочу катетером сначала сразу после рождения ребенка — это способствует отделению и рождению последа, а затем еще раз перед переводом родильницы в послеродовое отделение для улучшения сокращения матки.

Через 3-5 часов после родов акушерка предлагает пациентке встать и самостоятельно помочиться.

В данной ситуации хорошо помогают рефлекторные стимулы, например, текущая вода из крана.

То есть женщине рекомендуется, сидя на унитазе, включить воду над раковиной и попробовать помочиться, либо просто встать под душ.

Если самостоятельного мочеиспускания нет, а это иногда бывает вследствие гипотонии (сниженный тонус гладкой мускулатуры стенок) или атонии мочевого пузыря, то назначается медикаментозная терапия.

Процесс этот обратим и возникает из-за нарушения инервации (плохого обеспечения органов и тканей нервными клетками — ред.) мышц тазового дна и органов малого таза.

Такая ситуация может складываться из-за особенностей родового процесса, в частности, когда у роженицы:

узкий таз;

крупный плод;

вторичная слабость родовой деятельности;

разрывы слизистой влагалища;

многоплодная беременность.

Иногда после родов некоторое время сохраняется стрессовое недержание мочи. Например, она непроизвольно подтекает при кашле, чихании, физическом напряжении, но в таких случаях на помощь приходит уролог.

То есть если в течение месяца ситуация не улучшается то стоит обратиться к врачу.

Особенности дефекации после родов

Что же касается стула, то перед родами кишечник роженицы очищается клизмой, в родах пациентка не принимает пищу примерно 10 -12 часов. Так что следующего опорожнения кишечника следует ожидать в течение первых суток после начала приема пищи.

Пациенткам с эпизиотомией (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища в целях предотвращения произвольных разрывов — ред.) стул желательно «получить» на 2-3 сутки после родов с помощью свечи с глицерином.

Тужиться при этом можно, швы не разойдутся.

Главное, строго сблюсти гигиену — сначала подмыться, затем использовать салфетку или полотенце.

При кесаревом сечении в первые сутки положен стол № 0, который используют обычно после операций на желудочно-кишечном тракте. В данном случае показан легкий бульон, курица, пюре. Это необходимо для того, чтобы кишечник отдыхал. Затем после перевода на общее питание в первые и вторые сутки по показаниям ставят клизму, на третьи сутки кишечник начинает работать сам.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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