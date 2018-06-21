«Всех разобрали»: певец из Black Star ухаживает за участницей «Холостяка»

Артист популярного лейбла Black Star Миша Марвин , похоже, испытывает трепетные чувства к участнице проекта «Холостяк» Николь Сатхариди. Занятно, что девушка боролась там за сердце приятеля Миши — Егора Крида

Шестой сезон проекта «Холостяк» подошел к концу несколько недель назад, а судьбу его участниц не перестают обсуждать в Сети. На днях 28-летний рэпер Миша Марвин опубликовал фото шикарного букета в багажнике своей машины и иронично подписал снимок. «Обокрал три клумбы на районе. Чего только не сделаешь, чтобы порадовать близких в важный для них день. Надеюсь, ей понравится, она не психанет и не отлупит меня этим букетиком», — написал он.

Спустя время кадр с этими же красными розами выложила в Инстаграме экс-участница «Холостяка», 18-летняя красавица Николь Сатхариди. Напомним, она ушла из проекта, потому что Егору Криду показалось, что девушка еще не разобралась с предыдущими отношениями. «Впечатления от жизни одинаковы во все времена — небо синее, трава зелёная, люди дрянь, но бывают приятные исключения. Спасибо. Как думаете, сколько тут роз?» — прокомментировала фото с букетом Николь.