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«Всех разобрали»: певец из Black Star ухаживает за участницей «Холостяка»
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«Всех разобрали»: певец из Black Star ухаживает за участницей «Холостяка» 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Артист популярного лейбла Black Star Миша Марвин, похоже, испытывает трепетные чувства к участнице проекта «Холостяк» Николь Сатхариди. Занятно, что девушка боролась там за сердце приятеля Миши — Егора Крида.
Шестой сезон проекта «Холостяк» подошел к концу несколько недель назад, а судьбу его участниц не перестают обсуждать в Сети. На днях 28-летний рэпер Миша Марвин опубликовал фото шикарного букета в багажнике своей машины и иронично подписал снимок. «Обокрал три клумбы на районе. Чего только не сделаешь, чтобы порадовать близких в важный для них день. Надеюсь, ей понравится, она не психанет и не отлупит меня этим букетиком», — написал он.
Спустя время кадр с этими же красными розами выложила в Инстаграме экс-участница «Холостяка», 18-летняя красавица Николь Сатхариди. Напомним, она ушла из проекта, потому что Егору Криду показалось, что девушка еще не разобралась с предыдущими отношениями. «Впечатления от жизни одинаковы во все времена — небо синее, трава зелёная, люди дрянь, но бывают приятные исключения. Спасибо. Как думаете, сколько тут роз?» — прокомментировала фото с букетом Николь.
Логично предположить, что Николь и Мишу связывают романтические отношения. Занятно, что это уже вторая участница проекта «Холостяк», которая устроила свою личную жизнь с представителем лейбла Тимати Black Star, к которому относится Егор Крид. «Ну надо же, всех невест Егоркиных разобрали» «О, пусть у вас с Мишей все получится» «И эта в Black Star прорвалась» «Егор всех девчонок из „Холостяка“ по приятелям пристроил, а сам не у дел оказался» «Шикарный букет! Ты такая красавица, будь счастлива!» Напомним, ранее стало известно, что финалистка «Холостяка» Виктория Короткова сейчас встречается с родным братом Тимати, Артемом Юнусовым. При этом о личной жизни победительницы шоу Дарьи Клюкиной ничего неизвестно, кроме того, что они с Егором Кридом не вместе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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