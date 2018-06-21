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Щенок догадался воспользоваться ящиками, чтобы забраться на стол
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Щенок догадался воспользоваться ящиками, чтобы забраться на стол 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотни человек в twitter посмотрели видеоролик, на котором милый щенок открывает кухонные ящики, чтобы забраться на верхнюю часть кухонной стойки. Короткое видео опубликовало в своем твиттере ABC News.
Почти 500 лайков и около полутора сотен ретвитов собрал ролик, на котором молодой пес открывает кухонные ящики и пытается добраться до поверхности кухонного стола. Занятие у него не из легких, так как нижний ящик все время норовит закатиться обратно. Тогда находчивый пес дергает за вторую ручку и, поймав равновесие, наконец взбирается наверх. К сожалению, все труды были напрасны — на столе никаких лакомств не оказалось.
«Собака могла погибнуть от таких «забав» владельца. Это безответственное владение домашним животным и жестокое обращение с ним», — по привычке не упускают возможности повозмущаться некоторые пользователи.
Подавляющее же большинство посмотревших ролик умиляются и подтверждают, что собаки породы бигль наделены особым талантом преодолевать любое препятствие ради даже самого крошечного кусочка лакомства.
В США смекалку проявляют даже медведи. Не найдя подходящего естественного водоема, они решили воспользоваться искусственным. Медведица с двумя медвежатами забрались на задний двор частного дома и залезли в фонтан.
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Женский форум
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