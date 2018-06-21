Щенок догадался воспользоваться ящиками, чтобы забраться на стол

Сотни человек в twitter посмотрели видеоролик, на котором милый щенок открывает кухонные ящики, чтобы забраться на верхнюю часть кухонной стойки. Короткое видео опубликовало в своем твиттере ABC News.

Почти 500 лайков и около полутора сотен ретвитов собрал ролик, на котором молодой пес открывает кухонные ящики и пытается добраться до поверхности кухонного стола. Занятие у него не из легких, так как нижний ящик все время норовит закатиться обратно. Тогда находчивый пес дергает за вторую ручку и, поймав равновесие, наконец взбирается наверх. К сожалению, все труды были напрасны — на столе никаких лакомств не оказалось.

«Собака могла погибнуть от таких «забав» владельца. Это безответственное владение домашним животным и жестокое обращение с ним», — по привычке не упускают возможности повозмущаться некоторые пользователи.

Подавляющее же большинство посмотревших ролик умиляются и подтверждают, что собаки породы бигль наделены особым талантом преодолевать любое препятствие ради даже самого крошечного кусочка лакомства.

В США смекалку проявляют даже медведи. Не найдя подходящего естественного водоема, они решили воспользоваться искусственным. Медведица с двумя медвежатами забрались на задний двор частного дома и залезли в фонтан.