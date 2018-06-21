Ни одно зеленое яйцо не попало под Хабаровск официально

Удивительную коллекцию пернатых собрал отставной военнослужащий под Хабаровском. Будучи на пенсии, Николай Рощин увлёкся разведением кур. При этом обычным несушкам и петухам он предпочитает экзотические породы из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Есть у него даже необычайно редкие слоновые куры и птицы с совершенно чёрным мясом. Как хабаровчанин пополняет свой птичник и для чего это ему надо узнал корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».

Зацепило, так зацепило!

— Мой дом найдёте легко! У нас на Чёрной речке почти вся деревня в одну длинную улицу, — объяснил Николай Рощин, как найти его необычное хозяйство. Уже на месте понимаю, ещё одной верной приметой, с помощью которой можно просто найти владение Рощиных, — невообразимый шум. Питомцы Николая денно и нощно голосят: петухи громко кукарекают, фазаны подают малоприятные звуки, совсем не сравнимые с красотой их оперения. Первое, что поражает — это размеры кудахчущего и кукарекающего хозяйства. Несколько соток заняты просторными вольерами. Куры диковинного вида копошатся вокруг выкопанного пруда, рядом сарай с настоящим инкубатором, и птичьи ясли для только что вылупившихся цыплят. Зацепило! — так говорит о своём увлечении редкими курами военный пенсионер Николай Рощин. После выхода в отставку офицер вместе с женой решили перебраться из города в деревню. Большой участок купили в пригородном селе Чёрная речка. Построились, ну а какой же частный дом без хозяйства?

— Началось всё с 20 курочек. А потом посмотрел, что очень много разных пород существует в мире всякого разного назначения, в том числе и декоративные. Зацепило, вот потихоньку и начал породным птицеводством заниматься. Сейчас у меня больше тысячи красивых и очень разных кур, — рассказывает Николай Рощин.

Сяошани для Обамы Во дворе Рощиных в глаза бросаются небольшие белые куры с оперением, напоминающим щётку для уборки пыли. У петухов массивный гребень, похожий на морской коралл. Породу эту называют шёлковым аборигеном. Вывели её в Китае за долгие тысячелетия селекционной работы. Николай признаётся, обычным несушкам и даже дорогим породам из Западной Европы он уже несколько лет отдаёт предпочтение Азии.

— На западе нашей страны в основном занимаются европейскими породами кур, там ведь Европа ближе. А здесь поближе Азия, и поэтому у меня больше азиатских пород. Азиатские породы — это родоначальники европейских пород. В Европе своих кур не было до тех пор, пока их из Азии не завезли. Азиатские куры — это что-то первозданное. А в Европе птица очень сильно подверглась селекции. Это чистые породы, — отмечает Николай Рощин.

Совсем невзрачные курочки с рыжеватым оперением тоже, как оказалось, экзоты из Поднебесной. Породу Сяошань китайцы разводили с прицелом на вкусовые качества, внешний вид тут не важное.

— Сяошаней подают к столу высокопоставленным гостям: министрам, президентам, когда они приезжают в Китай. Барака Обаму потчевали именно сяошанем, — добавляет птицевод.

Особая гордость Рощиных — чёрные куры знаменитой китайской породы Ухэйилюй. В переводе на русский первая часть названия означает 5 чёрных — у них чёрное оперение, чёрные кожа, гребни, лапы, а главное — чёрное мясо. Вторая часть названия породы на русский переводится, как «одно зелёное». Эти чёрные куры несут яйца зелёного цвета. Вообще-то, китайские птицеводы очень любили экспериментировать с цветной скорлупой. Куры породы Люянг, например, несутся яйцами шести оттенков.

— На Пасху можно яйца не красить. А еще эти яйца очень полезные. Они более богаты различными микроэлементами, аминокислотами. Китайцы предпочитают детей кормить таким яйцом, потому что они способствуют развитию ума, — подмечает супруга Николая Ольга Рощина

Вьетнамская экзотика и домашние фазаны Есть в коллекции Николая и ещё более экзотичные куры. Аям цемани из Индонезии считаются самыми чёрными на планете. В их теле красная — только кровь, даже кости угольного цвета. Эта порода с острова Ява признана одной из древнейших. Останки таких кур находят на стоянках человека каменного века. Удивляет своим обликом и выходцы из Вьетнама. Га Донгтао часто называют слоновыми курами из-за несоразмерно больших лап, напоминающим ноги самого большого сухопутного животного современности.

— Вьетнамские куры очень сложны в разведении. Донгтао — очень мало осталось. Сами вьетнамцы их не размножали в больших количествах. Еще недавно считалось, что Га Донгтао во всём мире осталось 300 штук, — демонстрирует Николай Рощин петуха с огромными лапами, сравнимыми с рукой ребёнка. — У нас называют этих птиц курами со слоновьими ногами. А вьетнамцы такие лапы Донгтао очень любят кушать. У них это деликатес.

Всё это великолепие на фермы под Хабаровском попало из завезённых из азиатских стран яиц. Причём селекционный материал приходилось переправлять в Россию тайком. Едва ли не контрабанда.

— Детали этого я не буду рассказывать. В общем то, ни одно яйцо в Россию не попало официально ни из Европы, ни из Китая, ни из Вьетнама. Это просто невозможно. Поставили такие условия, что можно легально завозить только промышленные партии в больших объёмах. Породное птицеводство под это определение никак не попадает, — признаётся Николай Рощин.

В Хабаровске существуют клубы любителей породного птицеводства, многие специализируются как раз на тех самых азиатских курах, которые есть в хозяйстве Рощиных. Пенсионеры уже наладили племенное воспроизводство. Пытаются вести селекционную работу. Цыплята экзотических кровей расходятся на ура. Помимо пернатых экзотов с Востока Рощины разводят амурских фазанов. Несколько лет назад дикая птица случайно залетела на их участок с соседних лугов. Теперь фазан Федя, такую кличку дали самцу, стал фактически ручным. А подсаженные к нему в вольер самочки регулярно несутся. Рощины продают инкубаторских фазанят другим птичникам. Куроводство оказалось еще и довольно прибыльным бизнесом, по крайней мере продажа цыплят и яиц окупает покупку кормов и содержание огромного кукарекающего хозяйства. КСТАТИ Га Донгтао в переводе с вьетнамского означает «курица из Донгтао». Так называется крупная деревня в 50 километрах от Ханоя. Там издревле увлекались петушиными боями и птиц с массивными лапами вывели именно для этих целей. Порода считается одной из самых редких на планете. В Европе заводчики готовы платить за цыплёнка до 600 евро. Однако эти куры очень плохо размножаются. Правда, птицеводу из-под Хабаровска Николаю Рощину в этом году удалось получить от своих Га Дорнгтао целую сотню цыплят. Правда, он считает это количество пока недостаточным для полноценной селекционной работы с этой экзотической породой.