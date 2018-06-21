«Двадцать четыре сезона» с видами парка «Бэйхай»

Пекин, 20 июня / Синьхуа / — В пекинском парке «Бэйхай» на днях была презентована культурно-творческая продукция на классическую тему «двадцать четыре сезона» с видами знаменитого парка. Оригинальные рисунки украсили чехлы мобильных телефонов, почтовые открытки, кубики Рубика.

Пекин, 20 июня /Синьхуа/ — В пекинском парке «Бэйхай» на днях была презентована культурно-творческая продукция на классическую тему «двадцать четыре сезона» с видами знаменитого парка. Оригинальные рисунки украсили чехлы мобильных телефонов, почтовые открытки, кубики Рубика.

Пекин, 20 июня /Синьхуа/ — В пекинском парке «Бэйхай» на днях была презентована культурно-творческая продукция на классическую тему «двадцать четыре сезона» с видами знаменитого парка. Оригинальные рисунки украсили чехлы мобильных телефонов, почтовые открытки, кубики Рубика.