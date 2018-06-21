Ещё
6 распространенных ошибок при уборке пыли
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 распространенных ошибок при уборке пыли 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Хозяйки знают, как досадно бывает увидеть слой пыли после совсем недавно проведенной генеральной уборки. К тому же пыль доставляет не только эстетический дискомфорт: люди, страдающие аллергией, особенно чувствительны даже к внешне чистым квартирам. Дома станет легче дышать, если вы избежите главных ошибок при уборке пыли.
Непременный атрибут киношных горничных терпит полное фиаско в реальной жизни: с помощью яркого, но бестолкового предмета вы лишь сметаете пыль с одного предмета на другой. Салфетки из микрофибры или фланели отлично притягивают пыль и не разносят ее вокруг. Не забывайте регулярно стирать такие салфетки, иначе вы рискуете разносить пыль снова и снова.
Если вы сначала помыли пол, а потом вспомнили, что нужно протереть пыль, приготовьтесь к тому, что пол вам придется мыть снова. Непоследовательность действий только отнимет у вас лишнее время и силы.
Помните, уборка всегда происходит сверху вниз: сначала соберите пыль, протрите шкафы, пройдитесь пылесосом в труднодоступных местах, а на заключительном этапе уже проведите влажную уборку пола.
Конденсат и пыль — идеальная среда для развития грибка. При частом использовании кондиционера (особенно в сезон) чисткой фильтра нужно заниматься минимум раз в две недели. Помимо этого уберите пыль внутри самого агрегата: для этого снимите верхнюю крышку и пройдитесь там пылесосом.
В этом деле вам может помочь пылесос с воздушным фильтром HEPA. Он удаляет до 99,5% пыли. Например, такой есть у gorenje G-Force. Теперь вам не придется тратить на уборку кучу времени и сил. Легкий, удобный в управлении, супертихий и мощный пылесос — вещь, которая должна быть в каждом доме.
Распыление чистящего раствора сразу на мебель — плохая идея, только если вы не хотите создать липкую поверхность для привлечения новой пыли. Небольшое количество средства распылите сначала на саму тряпку, а уже потом протрите мебель. И еще: не увлекайтесь чистящими средствами. Регулярное применение большого количества «химии» не сделает уборку проще, а только нанесет вред здоровью.
И тем самым обрекаете себя на сизифов труд: например, вентиляционные отверстия легче всего разносят пыль по всей комнате. Проходитесь пылесосом в труднодоступных местах каждый раз, как заметите скопление пыли. Эта привычка позволит вам реже доставать тряпку, чтобы протереть мебель: источник пыли будет ликвидирован.
Пылевой клещ — неприятное последствие редкой стирки текстильных изделий. Излюбленной средой его обитания становятся те самые «пылесборники»: игрушки, подушки и покрывала. Если позволяет материал, стирайте такие изделия при температуре не менее 60 градусов — так вы не оставите шансов вредным микроорганизмам. Не забывайте про химчистку пледов и покрывал, тогда количество пыли в вашей квартире будет минимальным.
Inmyroom: последние новости
Как спланировать идеальный сад: 5 главных правил Бюро Захи Хадид выпустило шляпу, имитирующую архитектурный проект Как создать здоровый микроклимат дома: 7 простых правил
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пуговку» раскритиковали за «развратные» фото60
Женские недостатки, от которых мужчины без ума6
Женщина сняла бюстгальтер, чтобы хорошо работать
Кети Топурия хвастается наливной грудью
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение