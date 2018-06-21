6 распространенных ошибок при уборке пыли

Хозяйки знают, как досадно бывает увидеть слой пыли после совсем недавно проведенной генеральной уборки. К тому же пыль доставляет не только эстетический дискомфорт: люди, страдающие аллергией, особенно чувствительны даже к внешне чистым квартирам. Дома станет легче дышать, если вы избежите главных ошибок при уборке пыли.

Непременный атрибут киношных горничных терпит полное фиаско в реальной жизни: с помощью яркого, но бестолкового предмета вы лишь сметаете пыль с одного предмета на другой. Салфетки из микрофибры или фланели отлично притягивают пыль и не разносят ее вокруг. Не забывайте регулярно стирать такие салфетки, иначе вы рискуете разносить пыль снова и снова.

Если вы сначала помыли пол, а потом вспомнили, что нужно протереть пыль, приготовьтесь к тому, что пол вам придется мыть снова. Непоследовательность действий только отнимет у вас лишнее время и силы.

Помните, уборка всегда происходит сверху вниз: сначала соберите пыль, протрите шкафы, пройдитесь пылесосом в труднодоступных местах, а на заключительном этапе уже проведите влажную уборку пола.

Конденсат и пыль — идеальная среда для развития грибка. При частом использовании кондиционера (особенно в сезон) чисткой фильтра нужно заниматься минимум раз в две недели. Помимо этого уберите пыль внутри самого агрегата: для этого снимите верхнюю крышку и пройдитесь там пылесосом.

В этом деле вам может помочь пылесос с воздушным фильтром HEPA. Он удаляет до 99,5% пыли. Например, такой есть у gorenje G-Force. Теперь вам не придется тратить на уборку кучу времени и сил. Легкий, удобный в управлении, супертихий и мощный пылесос — вещь, которая должна быть в каждом доме.

Распыление чистящего раствора сразу на мебель — плохая идея, только если вы не хотите создать липкую поверхность для привлечения новой пыли. Небольшое количество средства распылите сначала на саму тряпку, а уже потом протрите мебель. И еще: не увлекайтесь чистящими средствами. Регулярное применение большого количества «химии» не сделает уборку проще, а только нанесет вред здоровью.

И тем самым обрекаете себя на сизифов труд: например, вентиляционные отверстия легче всего разносят пыль по всей комнате. Проходитесь пылесосом в труднодоступных местах каждый раз, как заметите скопление пыли. Эта привычка позволит вам реже доставать тряпку, чтобы протереть мебель: источник пыли будет ликвидирован.

Пылевой клещ — неприятное последствие редкой стирки текстильных изделий. Излюбленной средой его обитания становятся те самые «пылесборники»: игрушки, подушки и покрывала. Если позволяет материал, стирайте такие изделия при температуре не менее 60 градусов — так вы не оставите шансов вредным микроорганизмам. Не забывайте про химчистку пледов и покрывал, тогда количество пыли в вашей квартире будет минимальным.