Как спланировать идеальный сад: 5 главных правил

Ландшафтный архитектор Виктория Донских поделилась советами, что важно учесть в планировке сада, чтобы ничего не пришлось переделывать, а каждое растение оказалось на своем месте.

Для посадки деревьев и растений потребуется инженерный план — схема подземных коммуникаций: электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Тогда в процессе посадки вы не наткнетесь на провода, из-за которых нужно будет менять весь проект сада.

Инженерный план можно запросить в компании, которая устанавливала коммуникации, или в БТИ.

Определитесь, на какие части вы разобьете участок и сколько места готовы выделить под каждый из них. Обычно выделяют четыре зоны:

жилую (дом, летняя кухня и внутренний дворик);

хозяйственную (различные хозпостройки);

сад и огород;

зону отдыха (беседка, бассейн и площадка для барбекю).

После того, как вы спланировали зоны, можно перейти к дорожкам и тропинкам. Очень важно, чтобы они проходили там, где вам удобнее всего ходить.

Совсем не обязательно делать их прямыми: волнообразные линии окажутся гораздо интереснее. Лучше всего соединить дорожки в единый маршрут — это практично и будет выглядеть целостно и красиво.

Вам может понадобится вертикальная планировка — искусственное изменение существующего рельефа путем выемки, подсыпки грунта или смягчения уклона. Такая технология предотвращает застой воды и распределяет влажность в почве равномерно.

Для вертикальной планировки лучше всего обращаться к специалистам — они создадут оптимальный рельеф для вашего участка и растений.

Отметьте на плане направление ветров, время и места возникновения теней в течение дня и расположение теплых и холодных мест. После этого будет легко понять, какие растения приживутся, а от каких, наоборот, лучше отказаться. Например, самые теневыносливые — липа и ольха, астильба и гортензия, а любящие солнце — розы и лилейник.