Специалисты рассказали о содержании железа в коньяке

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся необходимые исследования алкогольных напитков различных типов на определение содержания железа.

При производстве коньячных виноматериалов протекают сложные биохимические процессы, от которых во многом зависит качество виноматериалов, коньячных спиртов и конечной продукции — коньяков, бренди и др. Железо в коньяке появляется в следствии нарушения технологических норм, связанных с материалом, из которого сделано перегонное оборудование — трубы для транспортировки внутри заводов и цистерны для хранения.

Часто наличие железа в коньяке можно определить по изменившемуся цвету напитка. При переизбытке железа, и слегка измененном уровне кислотности напитка, цвет коньяка преображается в сторону более темной палитры цветов, иногда даже со слегка зеленоватым оттенком. Железо участвует в транспортировке и хранении кислорода, синтезе ДНК, белковом обмене, синтезе гормонов щитовидной железы, производстве соединительной ткани, нейромедиаторов, выполняет важную роль в поддержании иммунитета.

Все знают, что недостаток железа вреден для организма, но никто не задумывается об опасности его переизбытка, в то время как отравление железом представляет собой довольно распространенную и серьезную проблему. Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru На правах рекламы