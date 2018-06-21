Ещё
Специалисты рассказали о содержании железа в коньяке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Специалисты рассказали о содержании железа в коньяке 

АиФ — Алтай 25 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся необходимые исследования алкогольных напитков различных типов на определение содержания железа.
При производстве коньячных виноматериалов протекают сложные биохимические процессы, от которых во многом зависит качество виноматериалов, коньячных спиртов и конечной продукции — коньяков, бренди и др. Железо в коньяке появляется в следствии нарушения технологических норм, связанных с материалом, из которого сделано перегонное оборудование — трубы для транспортировки внутри заводов и цистерны для хранения.
Часто наличие железа в коньяке можно определить по изменившемуся цвету напитка. При переизбытке железа, и слегка измененном уровне кислотности напитка, цвет коньяка преображается в сторону более темной палитры цветов, иногда даже со слегка зеленоватым оттенком. Железо участвует в транспортировке и хранении кислорода, синтезе ДНК, белковом обмене, синтезе гормонов щитовидной железы, производстве соединительной ткани, нейромедиаторов, выполняет важную роль в поддержании иммунитета.
Все знают, что недостаток железа вреден для организма, но никто не задумывается об опасности его переизбытка, в то время как отравление железом представляет собой довольно распространенную и серьезную проблему. Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле пропал 32-летний мужчина Специалисты рассказали о негативном влиянии железа, содержащемся в воде Специалисты рассказали о гормонах в мясной продукции
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пуговку» раскритиковали за «развратные» фото60
Женские недостатки, от которых мужчины без ума6
Женщина сняла бюстгальтер, чтобы хорошо работать
Кети Топурия хвастается наливной грудью
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение