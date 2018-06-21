Пынзарь показала свое первое тату

Дарьи Пынзарь всегда был образ «девушки-цветочка». Да, порой ее осуждали за откровенные наряды или чрезмерно яркий макияж, но женственность и игривость всегда оставались ее коньком. Но, видимо, экс-участница «Дома-2» решила сменить стиль. И первым шагом к этому стала… татуировка.

Правда, пока временная — мехенди, узор, нанесенный черной хной. В сторис в своем микроблоге Даша даже показала, как ей рисуют замысловатый узор на руке. Ну, а потом поделилась фото с новой татуировкой и спросила у подписчиков: делать ли ей постоянный рисунок.

Обычно после подобных вопросов среди комментаторов разгораются бурные дискуссии. Но здесь все единодушно посоветовали девушке забыть навсегда эту идею. Во-первых, такая татуировка на воздушной Даше смотрится грубо и чужеродно. Во-вторых, — спросили фолловеры — зачем портить такое красивое тело. Правда, кое-то посоветовал ей все же набить небольшую картинку, но не на кисти, а на ноге. Но, думается, эти поклонники просто сказали первое, что пришло на ум. Ведь на этом снимке первое внимание привлекает к себе вовсе не тату, а шикарные ноги Пынзарь в мини-шортах.

Действительно, если уж очень хочется, можно сделать временную татуировку, которая даже не успеет надоесть. Ведь многие звезды, которые решились на постоянную «нательную живопись» потом об этом очень пожалели. А исправить потом это нелегко.

Например, когда Анджелина Джоли еще была замужем за Билли Бобом Торнтоном , она набила на бицепсе имя своего возлюбленного. Вот только спустя 20 лет на месте имени Билли виднеются даты рождения детей Анджелины, следов Торнтона и не видать.

Хайди Клум была вынуждена обращаться к хирургам и косметологам, чтобы удалить следы «ошибок молодости». Сто самых разных звездных татуировок — как удачных, так и не очень — мы собрали здесь.

Принять участие в опросе «А как вы относитесь к татуировкам?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь

Закомплексованные: 30 звезд, недовольных внешностью

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