Пынзарь показала свое первое тату 

У Дарьи Пынзарь всегда был образ «девушки-цветочка». Да, порой ее осуждали за откровенные наряды или чрезмерно яркий макияж, но женственность и игривость всегда оставались ее коньком. Но, видимо, экс-участница «Дома-2» решила сменить стиль. И первым шагом к этому стала… татуировка.
Правда, пока временная — мехенди, узор, нанесенный черной хной. В сторис в своем микроблоге Даша даже показала, как ей рисуют замысловатый узор на руке. Ну, а потом поделилась фото с новой татуировкой и спросила у подписчиков: делать ли ей постоянный рисунок.
Обычно после подобных вопросов среди комментаторов разгораются бурные дискуссии. Но здесь все единодушно посоветовали девушке забыть навсегда эту идею. Во-первых, такая татуировка на воздушной Даше смотрится грубо и чужеродно. Во-вторых, — спросили фолловеры — зачем портить такое красивое тело. Правда, кое-то посоветовал ей все же набить небольшую картинку, но не на кисти, а на ноге. Но, думается, эти поклонники просто сказали первое, что пришло на ум. Ведь на этом снимке первое внимание привлекает к себе вовсе не тату, а шикарные ноги Пынзарь в мини-шортах.
Действительно, если уж очень хочется, можно сделать временную татуировку, которая даже не успеет надоесть. Ведь многие звезды, которые решились на постоянную «нательную живопись» потом об этом очень пожалели. А исправить потом это нелегко.
Например, когда Анджелина Джоли еще была замужем за Билли Бобом Торнтоном, она набила на бицепсе имя своего возлюбленного. Вот только спустя 20 лет на месте имени Билли виднеются даты рождения детей Анджелины, следов Торнтона и не видать.
А Хайди Клум была вынуждена обращаться к хирургам и косметологам, чтобы удалить следы «ошибок молодости». Сто самых разных звездных татуировок — как удачных, так и не очень — мы собрали здесь.
Принять участие в опросе «А как вы относитесь к татуировкам?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
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