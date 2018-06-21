Было и стало: 6 звездных детей, которым удалось сильно похудеть

К звездным наследникам с детства приковано внимание. Их успехам завидуют, их недостатки обсуждают. Не удивительно, что преображение детей знаменитостей произвело среди поклонников эффект взорвавшейся бомбы.

Мы уже писали о детях звезд с избыточным весом, и некоторых участников нашего нового рейтинга вы могли там видеть.

В честь сегодняшней именинницы Анны Шульгиной (21 июня дочь Валерии отпразднует свое 25-летие) «Летидор» расскажет о детях знаменитостей, которым удалось распрощаться с лишними килограммами.

Анна (дочь Валерии)

Телепрограмма канала Россия «Прямой эфир»; instagram@anna_shulgina_

Дочь известной певицы — девушка не из робкого десятка. Анна не прячет от поклонников старые снимки, где она на килограммов на –дцать тяжелее чем сейчас, не накладывает на них фильтры, а, напротив, относится к себе с иронией.

Так, например, в одном из постов в своем «Инстаграме» Анна Шульгина призналась, что примерно с 12-летнего возраста начала сильно полнеть. Доказательство этому можно обнаружить в блоге ее старшего брата Артемия, который, в прошлом году поздравляя свою сестру с днем рождения, опубликовал этот архивный кадр.

А в прошлом году Анна сама выложила видео, на котором она — 18-летняя девушка — защищает диплом на актерском факультете Театрального института им. Бориса Щукина.

И хоть Шульгина призналась в интервью «Летидору», что она особо никогда не слушала маму, нам кажется, в процессе похудения Анны без участия Валерии и ее воодушевляющего примера не обошлось.

Один из своих постов Шульгина посвятила ребятам, которые пытаются подогнать свои тела к желаемым параметрам:

Девочки (и юноши?), имейте голову на плечах, не надо из крайности в крайность, не забывайте про своё сердце, про духовное состояние, развивайте в себе все хорошие стороны. Поверьте, внутренняя красота всегда отражается на внешней. У Вас могут быть какие угодно ровные носы, или дрыщавые руки, но если вы человек-какашка, то вам будет худо 🤣 Я никогда не была анорексичного телосложения, но, поверьте, внимания от противоположного пола у меня было море в любом моем весе 🙏🏼❤️

Сейчас Анна может похвастаться сногсшибательной фигурой. А это позволяет нам сделать вывод, что из года в год поклонников у юной актрисы и певицы становится все больше.

www.visualrian.ru; Starface.ru Если вы до сих пор сомневаетесь в справедливости нахождения сыновей Анны Михалковой в нашем рейтинге детей звезд, которые совершенно не похожи друг на друга, то советуем вам отыскать в интернете снимки звездного семейства примерно 5-летней давности.

Тогда вы точно убедитесь в том, что у Андрея и его младшего брата Сергея различные не только черты лица, но и типы фигуры. За счет своего крупного телосложения 13-летний Андрей выглядел значительно старше Сергея, хотя у ребят разница в возрасте всего 1 год.

До тринадцати лет я был очень крупным мальчиком. Мама говорила, что ей нравится, как я выгляжу. Сейчас она убеждает меня в том, что не обманывала меня, что ей правда казалось, что я выгляжу шикарно. Но с тех пор мне очень тяжело доверять маме. (Смеется.)

вспоминал молодой человек в бесед с Вадимом Верником для журнала «ОК!»

Рецепт своего похудения Сергей не раскрывает. Но что-то подсказывает «Летидору», что в семье Михалковых есть тайный способ держать себя в форме. Младшая сестра Анны Надежда даже после рождения двоих детей выглядит, словно 17-летняя девушка, а самой Анне не так давно удалось сбросить аж 15 кило!

Мария (дочь Любови Толкалиной)

www.visualrian.ru; Instagram@tolkalinaliuba

Если примерно с 2014 года вы по каким-то причинам ни на страницах журналов, ни в интернете не видели Марию Кончаловскую, то обложка Hello! за январь этого года, где подросшая девушка позирует вместе со своей звездной мамой, вас невероятно увидит.

Перед собой вы увидите не ту Машу плотного телосложения, которой девочка была еще пару-тройку лет назад, а высокую и грациозную девушку!

Разумеется, поклонники звездной семьи задались вопросом «Как, как ей удалось так похудеть?!».

Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силу, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно,

Архисложно или совсем просто — каждый решит для себя сам. Судя по фотографиям в «Инстаграме» Любови Толкалиной, ее любовь к йоге разделяет и Мария.

Маме и дочери с легкостью удаются такие непростые асаны, как Врикшасан (поза дерева), Натараджасана (поза танцора) и даже Хануманасана (шпагат).

Youtube канал yanarudkovskaya; Starface.ru В следующий раз, когда ваша дочь-подросток будет заслушиваться песнями Kolyas и Влада Рамма, найдите время, чтобы узнать этих героев в лицо. А именно внимательно посмотрите на Николая Батурина.

Да-да, перед вами 15-летний сын Яны Рудковской, который еще пару-тройку лет назад выглядел совсем по-другому. Коля с детства был достаточно плотным мальчиком, но сейчас ему удалось избавиться от лишнего веса.

Как выяснилось в интервью Яны Рудковской в эфире программы «Пока все дома», это произошло не без участия ее мужа, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко

Благодаря Жене мои дети очень изменились. Это произошло благодаря его мужскому характеру, любви, спорту. Он неоднократно брал мальчиков с собой на сборы, где приучал к физическим нагрузкам. Женя ныряет в горную речку — дети за ним, пока он катается на льду — они в тренажерном зале. После первого сбора мой средний сын похудел на 10 килограммов, после чего его взяли в футбольную команду. Он достаточно поздно пошел в футбол, однако за три года сделал невероятный скачок.

Сейчас Николай сосредоточился на своей музыкальной карьере. Сами понимаете, как звезда, песнями которой заслушиваются тысячи девчонок по всей стране, Батурин не может себе позволить быть не в форме.

Starface.ru; Instagram@kirill_nagiev

Сына известного телеведущего вы уже могли видеть в нашем рейтинге звездных сыновей, чьи перемены во внешности поразили не на шутку. Тогда мы писали о татуировках Кирилла и о его любви к растительности на лице.

Но если вы пролистаете «Инстаграм» молодого человека на пару лет назад, то поймете, почему Кирилл Нагиев — герой и этой статьи. Все дело в том, что до своего путешествия в Индию летом 2016 года, сын известного телеведущего был заметно полнее.

Как признался Нагиев-младший в ходе публичной беседы с Мурадом Натальей Османн в рамках фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге, в Индии он в основном налегал на фрукты и овощи и поэтому сбросил вес.

К слову, как это часто бывает, после возвращения в Россию Кирилл не поправился, а стал еще более атлетичным. Судя по «Инстаграму» звездного наследника, форму Нагиеву помогает поддерживать серфинг, сноуборд, скейтбординг и вейкбординг.

www.visualrian.ru; Instagram@lucas_portman

Может быть, если бы этот мальчик родился в семье не Натальи Водяновой, а какой-нибудь другой женщины, Лукас не оказался бы в нашем рейтинге, а спокойно бы питался в режиме «первое, второе, третье и компот». Но когда твоя мама — известная супермодель, оправдание «я же ребенок — мне можно» звучит неубедительно.

В интервью британскому журналу Porter многодетная мама призналась, что в своем время, когда ее старшему сыну Лукасу было 10 лет, она посадила мальчика на диету:

Мой сын наел щеки! Я сказала ему: «Ты не можешь просто так продолжать объедаться и наблюдать, как у тебя растет живот». Я становлюсь очень строгой, когда дело касается всех тех вредностей, которые они едят. Я постоянно говорю своим детям, что они замечательные, красивые и тому подобное, но прошу их следить за тем, что они едят, потому что эти пищевые привычки останутся с ними на всю жизнь. Важно приучить детей делать здоровый выбор с самого начала.

16-летний Лукас, который уже почти на голову выше своей звездной мамы (а между прочим рост Водяновой 176 см), вместе с Натальей принимает участие в благотворительных забегах и не вспоминает о своих когда-то наетых щеках.

В цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены

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