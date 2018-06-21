Мнение эксперта: Чем грозит дачный трудоголизм?

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что физическая активность полезна для здоровья. Это верно по умолчанию: как и вода, которая нужна нашему организму. Но одно дело — условный стакан воды, и совсем другое — наводнение. Количество имеет значение, не так ли?

На улице — лето, горожане устремились на дачи. Для докторов наступила особая пора. Дачный сезон сопровождается ростом пациентов с болями в спине и иными патологиями, обусловленными фактором «перетрудился». Если физическая активность — благо, то почему такое случается? Каких правил нужно придерживаться, чтобы это время принесло радость и пошло на пользу здоровью? Об этом мы беседуем с к.м.н., врачом-неврологом «Клиника Эксперт Оренбург» Натальей Гумалатовой.

— Наталья Васильевна, труд на земле — это, прежде всего, активность, а значит он должен идти на благо. Почему же с наступлением дачного сезона у наших соотечественников обостряются болезни позвоночника?

— В зимний период времени люди ведут достаточно пассивный образ жизни. С наступлением весны и дачного сезона активность, соответственно, возрастает. При этом, во-первых, идёт достаточно резкое «переключение» организма с одного режима функционирования на другой. Во-вторых, закономерно увеличивается вероятность обострения/возникновения проблем с позвоночником и суставами из-за несоразмерных нагрузок, неоптимальных движений во время работы.

— Помимо заболеваний позвоночника какие другие болезни входят в «синдром дачника»?

— К нему можно отнести ряд заболеваний. Наиболее опасное среди них — артериальная гипертония. В процессе работы возможно повышение артериального давления, вплоть до гипертонических кризов и возникновения в ряде случае инфаркта миокарда или инсульта.

Встречаются расстройства работы желудочно-кишечного тракта и возникновения соответствующих патологий — например, из-за употребления некачественной воды и пищи, нарушения санитарно-гигиенических норм.

Определённое значение имеет увеличение процента травм, особенно у людей пожилого возраста.

— Как нужно правильно работать на грядке для того, чтобы избежать проблем со спиной?

— И не только с ней, но также чтобы предотвратить обострения ряда хронических заболеваний. Работать следует либо в утренние, либо в вечерние часы, когда нет активного солнца.

Продолжительность работы должна быть соразмерной физическим возможностям человека. Положение тела и движения должны быть правильными, физиологичными. Нежелательно в первые дни дачного сезона делать «марш— броски» на огороде, которые могут надолго вывести дачника «из строя».

Необходимо чередовать вид трудовой деятельности: более тяжёлую работу с лёгкими нагрузками. Не стоит забывать про отдых, нельзя «перетруждаться». На мой взгляд, работать следует понемногу, но каждый день, нежели делать всё сразу (например, в выходные). Распланируйте свой «дачный график».

— Вы сказали про правильные, физиологичные положение тела и движения. Вы могли бы привести пример?

— При работе на дачном участке положение тела должно быть максимально прямым. Нужно стараться избегать наклонов к земле, работы в согнутом состоянии. При необходимости можно использовать невысокий стульчик, т.е. работать сидя.

Не следует совершать «скручивающих» движений в позвоночнике, по его оси. Особенно это рискованно при наличии дополнительного груза. Если хотите повернуться из стороны в сторону, кроме корпуса задействуйте ноги. Движения не должны быть резкими.

Нежелательно поднимать тяжёлые предметы, особенно одной рукой — при необходимости распределяйте нагрузку равномерно, на обе стороны, т.е. в обе руки. Носить и поднимать тяжести нужно в правильном положении. Рекомендуемый вес — не более 3-х кг в каждой руке.

В ряде случаев обосновано использование ортопедического корсета.

— Как снять напряжение с уставшего за день работы «на грядке» позвоночника? Может быть есть какие-то упражнения?

— Упражнений немало. В рамках нашей беседы дам несколько советов. Самое элементарное: встаньте прямо, сделайте глубокий вдох, а на выдохе медленно наклонитесь вперёд и вниз, и постарайтесь дотянуться до пола кончиками пальцев рук. Ноги при этом надо постараться не сгибать, чтобы растягивались мышцы их задней поверхности.

Следующее простое упражнение: сидя поднимите руки вверх, как будто хотите кончиками пальцев коснуться потолка. Затем на вдохе слегка потянитесь вверх, растягивая позвоночник, а на выдохе наклонитесь вперёд, стараясь кончиками пальцев выпрямленных рук дотянуться до носков. Эти нехитрые упражнения растягивают мышцы задней поверхности тела, перегруженные во время работы на дачном участке.

— Наталья Васильевна, а чем чаще всего могут вызываться боли в спине?

— Если говорить простыми словами, то речь может идти об «обострении» остеохондроза. Причинами болей могут быть межпозвонковые грыжи и протрузии. В обиходе также используют название «радикулит».

— Боли в спине не возникают «на пустом месте». Какую дополнительную диагностику нужно пройти таким людям?

— Если боли кратковременны (до 1 недели), неинтенсивны и терпимы, имеют чёткую причину и связь с неким очевидным событием (например, той же работой на грядке), не ограничивают движения и трудоспособность человека, то необходимости в срочной диагностике нет.

— При болях более 1 недели, либо если они выражены, заметно ограничивают активность и трудоспособность пациента, можно выполнить рентгенографию позвоночника (обычный метод исследования) или, если есть возможность, более информативную МРТ спины.

— Что делать, если в спину «забили гвоздь», а добраться до врача возможности нет? Как оказать первую помощь при болях в спине?

— Устранить воздействие нагрузки. Принять горизонтальное положение, либо то, которое удобно человеку в данный момент (например, на боку, на животе). Нанести имеющиеся наружные средства: мазь, растирания, в действенности и переносимости которых человек уверен. Можно использовать различные пластыри: согревающий либо обезболивающий. Разумеется, к нему также не должно быть аллергии и противопоказаний.

В однократной терапевтической дозе принять обезболивающий препарат из тех, которые уже ранее принимались — в частности, из группы нестероидных противовоспалительных средств.

— Какие лекарственные средства должны входить в «дачную» экстренную аптечку первой помощи?

— Это сердечные препараты; медикаменты, снижающие повышенное артериальное давление; обезболивающие и жаропонижающие средства. Разумеется, что любое из них можно принимать только по показаниям и при отсутствии противопоказаний. В плановом порядке, до возникновения срочной необходимости в их принятии, рекомендуется посоветоваться со своим лечащим врачом.

— Народные средства могут помочь при болях в позвоночнике?

— Могут. Пациенты отмечают, что боли в позвоночнике, коленных и локтевых суставах уменьшаются при прикладывании белой (тыльной) стороны листьев лопуха. Некоторые больные отмечают эффект от листьев капусты, желательно выращенной в наиболее естественных условиях.

Нужно помнить, что с точки зрения доказательной медицины по многим народным средствам достаточной базы нет. Вместе с тем практические наблюдения показывают, что в ряде случаев народные методы действительно «работают». Также важно понимать, что большей частью альтернативные способы лечения используются как вспомогательные.

Решение о том, какие именно средства применять при той или иной патологии, принимается индивидуально, только лечащим врачом, на основании установленного диагноза.

— Исторически россияне очень терпеливы, поэтому немногие откажутся от дачных работ в пользу своего здоровья. Но когда и кому садово-огородные работы строго-настрого противопоказаны?

— Важно понимать, что подразумевается под работой в саду и огороде. Например, для сбора яблок, ягод в целом противопоказаний нет, разве что за исключением аллергической реакции на травы, растения.

Противопоказано нагружать себя чрезмерными физическими нагрузками (прополка, посадочные работы) не только при наличии патологии со стороны опорно-двигательного аппарата, но и в принципе.

— У вас есть проверенный совет для дачников — как правильно подготовиться к летнему сезону так, чтобы трудовые подвиги не закончились на больничной койке?

— Главный совет — вести здоровый образ жизни круглый год. По окончании дачного сезона следует обеспечивать себе регулярную адекватную физическую активность. Например, положительно влияет на организм скандинавская ходьба. Она не имеет противопоказаний, подходит любому человеку. Полезны обычные прогулки и физкультура.

Необходимо желание и грамотный специалист. Он подберет для вас подходящий комплекс (ы) упражнений, который будет поддерживать вас в должной физической форме, и следующий дачный сезон вы встретите подготовленным.

Об эксперте

Наталья Гумалатова

Выпускница педиатрического факультета Оренбургской государственной медицинской академии 1994 года. В 1995 году закончила интернатуру по специальности «Общая врачебная практика». Через пять лет прошла специализацию по неврологии. Имеет учёную степень кандидата медицинских наук. В настоящее время работает на должности врача-невролога в «Клиника Эксперт Оренбург».