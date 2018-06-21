Мечты сбываются! «МИР» помог особенному болельщику побывать на мундиале

Осуществить мечту. Две недели назад в редакцию телекомпании «МИР» пришло письмо от Петра Воловского. Ему 24 года, и он болен ДЦП. Петр просил ему помочь, но не в лечение недуга. У него есть заветная мечта — побывать на крупном футбольном турнире. Корреспондент «МИР 24» Алан Бозиев — с подробностями.

Как только стало известно, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, Петя начал копить деньги на билеты. Но, увы, по семейным обстоятельствам, да и по здоровью пришлось переехать из Ростова на Дону в Севастополь. Все сбережения отдал родителям на новый дом. Но со своей мечтой он не расставался ни на секунду. Втайне начал писать письма на все телеканалы с просьбой помочь.

Так принято — письма, которые присылают зрители в нашу телекомпанию, почти всегда находят ответ. И в этом случае, ни у кого не было сомнений — парню надо помочь. Билеты на матч предоставила компания «Русал» , а съемочная группа «МИРа» отправилась в Севастополь за Петей Воловским.

«Сначала подумал: может, пранкеры, обман какой-то, из МЧС звонят, что ли, мало ли», — отметил Петр Воловский.

«Прихожу с работы, сидит и светится. Я ему: ты не женился, случаем, там, а он в ответ: мне позвонили!» — рассказала мама Пети Анна Воловская.

У Пети, как шутит он сам, на бумаге диагноз — Детский церебральный паралич. Прогноз врачей 24 года назад был неутешителен.

«Вообще сказали, что он не жилец, он родился полтора килограмма, я не доносила его десять месяцев. Он, наверное, и там в футбол гонял», — шутит мама Петра Воловского.

Главный лозунг жизни у Пети — упал, вставай и иди снова. И это несмотря ни на что.

«Бывает тяжело, бывает плохо, но это не повод опускать руки», — уверен Петр Воловский.

Футбол — главный помощник. В какой-то степени, благодаря ему он сделал свои первые шаги.

«Вот он стоит и собирается, собирается внутри такое желание ударить по мячу, и он преодолевает страх, делает первые шаги и бах, падает», — указал папа Петра — Виктор Воловский.

Отец тоже ценитель футбола. Вместе с сыном они следят за каждым матчем чемпионата мира. Только вот мама Анна Анатольевна не всегда понимает такой любви.

«Не буду говорить, ну, в общем, бездельники они… Как у Райкина, 22 бугая за мячиком бегают. Ну, любит он футбол, что поделать?» — указала Анна Воловская.

Потому Петр и решил: в Москву с ним должна полететь именно мама, чтобы почувствовать настоящий дух футбола. А для него самого это возможность не только увидеть своих кумиров, но и прогуляться по главной площади страны.

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