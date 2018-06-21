После смерти пациентки уехала в Уфу: из-за медицинского скандала женщина уволилась с работы

Нешуточный медицинский скандал разгорелся в Ярославле, после пластической операции на столе ярославского хирурга скончалась молодая мама. Как удалось выяснить порталу 76.ru, жертвой пластической хирургии стала Екатерина Киселева из Подмосковья.

Чтобы решиться «лечь под нож» Кате потребовался год, с одной стороны от решительного шага ее отговаривали специалисты в центре маммологии. С другой Кате хотелось поправить свою внешность, она изнуряла себя в фитнес-зале, но все было тщетно. В какой-то из дней в разговоре с тренером заговорила о том, что после того как Катя родила двоих детей, и кормление отразилось на внешнем виде груди. Тогда-то тренер в зале посоветовала молодой маме неплохого медика.

— 15 апреля она легла в клинику. Домой должна была вернуться вечером или на следующее утро. Но не вернулась. Я позвонила туда. И мне ответили: «Операция прошла успешно, но ваша дочь умерла». Вы представляете?! — мама Екатерина Евгения плачет, вспоминая тот день.

Пациентка умерла на столе хирурга

Администратора, которая обнаружила на столе тело женщины, уволили. Девушка уехала в Уфу.

— От руководителя клиники мы не дождались ни сочувствия, ни извинений. Он нас просто везде заблокировал, — говорит мама погибшей.

Портал 76.ru связался с тем самым доктором.

— То, что произошло, для хирурга — большая трагедия. Да, я тогда не смог поговорить с родителями Кати. Но я и со своими родными не мог говорить. Вообще ни с кем не общался. А потом мама отказалась разговаривать — всё общение через адвокатов, — рассказал врач. — Клиника отказалась от денег за операцию. Мы скинулись и на похороны. Поймите, ни у одного хирурга не бывает всё всегда идеально…

Сейчас по этому случаю расследуется уголовное дело по статье «Ненадлежащее оказание медицинских услуг, повлекшее смерть».