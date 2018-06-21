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Как использовать ботву томатов: 5 способов на все случаи жизни
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Как использовать ботву томатов: 5 способов на все случаи жизни 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Пополняя запасы семян в преддверии очередной весенней страды, дачник в первую очередь останавливается рядом с «помидорным» прилавком. Взгляд приковывают красные, оранжевые, желтые, зеленые и полосатые «толстопузики», красующиеся на упаковках, и рука ненароком накладывает в корзину увесистую охапку пакетиков с семенами. Усиливает душевное смятение и их разнообразная форма: хочется посадить и опробовать все и сразу — от кругляшей и сливок до сердечек и «бананов». В результате вместо одной запланированной грядки на огороде образуется целая помидорная плантация. Знакомая ситуация?))
Помидоров много не бывает
Если бы томатные кусты росли сами по себе и не требовали такого трепетного ухода, наверное, влюбленные в этот овощ дачники (а это — каждый второй из нас) экспериментировали с сортами до умопомрачения. Но уже буквально через пару недель после высадки рассады в грунт эта культура начинает напрашиваться на «парикмахерские» процедуры — кусты требуют пасынкования. После каждой «стрижки» набирается большая охапка пасынков. Не дает скучать и вездесущая фитофтора: к кучке пасынков добавляются нижние листья, которые мы срезаем с кустов, стараясь защитить их от этой напасти. А в конце сезона эта охапка зеленых отходов превращается в огромный стог выдернутых с грядок томатных кустов.
Большинство сортов томатов требуют регулярного пасынкования
Не спешите вывозить зелень на свалку. Эта овощная культура обладает уникальными «вершками»: вкусные сочные плоды разнообразят стол, а ботва выступит в роли натурального инсектицида и позволит заготовить ценное удобрение. Обширная помидорная плантация, которую мы не поленились разбить на огороде, будет предоставлять нам полезное сырье в избытке на протяжении всего лета.
1. Борьба с вредителями
В течение всего дачного сезона нам докучают разнообразные насекомые, которые так и норовят подорвать здоровье культурных насаждений. Но большинство этих зловредных букашек не могут устоять под напором соланина — ядовитого соединения, содержащегося в томатной ботве.
Вся надземная часть томатов содержит ядовитый гликозид — соланин
Чтобы расправиться с тлей, паутинным клещом, колорадским жуком, пилильщиком, морковной мухой и самыми разнообразными листогрызущими гусеницами, необходимо взять 4 кг свежих томатных листьев и побегов, измельчить и залить 10 л теплой воды. Содержимое настаиваем 3-4 часа, затем ставим на плиту и кипятим на медленном огне под крышкой около получаса. После остывания отвар процеживаем, разбавляем водой в пропорции 1:4, добавляем 40-50 г мыла для прилипания и опрыскиваем пораженные вредителями культуры. Обработки проводятся с интервалом 5-7 дней до и после цветения растений. Чтобы такое действенное оружие всегда было под рукой, можно насушить томатных пасынков и листьев и использовать сухое сырье для приготовления отвара по мере необходимости. В этом случае рецепт приготовления инсектицидной смеси будет немного отличаться: в 10 л воды настаиваем 1 кг сухой ботвы в течение 5-6 часов и кипятим около 2-3 часов, по мере выкипания доливая в емкость воду до прежнего объема. Для приготовления рабочего раствора на 1 часть отвара берем 3 части чистой воды, добавляем мыло и обрабатываем растения.
Отвар для опрыскивания можно готовить как из свежей, так и из сухой ботвы томатов
Стоит помнить, что излишне концентрированный «соланиновый» настой при опрыскивании растений с поспевающими плодами вряд ли можно назвать полезным. Не превышайте указанные в рецепте нормы расхода томатной ботвы и не пускайте в ход пасынки и листья, пораженные болезнями, чтобы не разнести инфекцию по всему участку. Разумное использование этого «биологического оружия» станет прекрасным средством против садово-огородных вредителей — поможет получить достойный урожай и добиться пышного цветения декоративных культур. Если перелить такой отвар в стеклянную посуду и отправить в прохладное место, можно сохранить его полезные свойства на протяжении 6-8 месяцев и с успехом применять для борьбы с вредными насекомыми на комнатных растениях и рассаде.
Отвар томатной ботвы пригодится для защиты комнатных цветов от вредителей
Если сад и огород не нуждаются в защите от вредителей, а в ваших руках оказывается ворох томатной ботвы, переходите к плану «Б» — приготовьте из помидорной зелени питательное удобрение, которое всегда придется кстати и поможет повысить плодородие почвы на участке.
2. Компост
Растительные остатки томатов — прекрасное сырье для изготовления компоста. Для этого ботву укладываем в компостницу, переслаивая землей, и для более быстрого перегнивания проливаем раствором коровяка или мочевины (либо берем для этой цели раствор ЭМ-препарата) — при таком подходе компост будет готов к использованию через 1 год.
Из ботвы томатов можно приготовить отличный компост
Если в вашем распоряжении оказалась «фитофторозная» ботва томатов, не обязательно отвозить ее на свалку — из нее тоже можно приготовить компост. Но чтобы такое удобрение не стало источником распространения спор фитофтороза по всему участку, «промаринуйте» его в компостнице на протяжении 3 лет.
3. Жидкое «зеленое» удобрение
Если срок созревания «помидорного» компоста для вас кажется слишком долгим, можете пустить пасынки и листья томатов на приготовление настоя для подкормок, который выступит в качестве отличного азотного удобрения для всех культурных насаждений. В этом случае бочку примерно на 2/3 объема необходимо заполнить выполотыми сорняками вперемешку со свежей ботвой, которая должна составлять не более 1/4 всей зеленой массы (напоминаю, в ход пускаем зелень без признаков заболеваний), и залить емкость водой доверху. Бочку сверху накрываем пленкой, закрепляем ее бечевкой и проделываем в ней несколько отверстий для газообмена.
Зеленое удобрение используют для подкормки в первой половине лета
В теплую погоду такая «бражка» будет готова к применению спустя 7-10 дней. Берем 1 л такой смеси, разводим в 10 л воды и подкармливаем культурные растения под корень. А если перелить раствор в лейку или опрыскиватель и «пройтись» коктейлем по листьям растений, можно получить двойной эффект — подкормить и обезопасить посадки от вредителей.
4. Зола
Еще один беспроигрышный вариант использования ботвы томатов — ее сжигание, в результате которого дачник получит в распоряжение ценнейшую золу. Это натуральное удобрение изобилует разнообразными макро— и микроэлементами и окажется прекрасной добавкой к питанию любого культурного растения. Разжиться золой в особо внушительном объеме можно в конце сезона, когда уже собран урожай и на огородника устрашающе смотрит огромная куча томатных кустов, выдернутых с грядок. Потерпите эту нелицеприятную картину еще немного — пусть кусты высохнут, после чего из них смело можно разводить костер.
Зола из томатной ботвы богата фосфором, калием, кальцием и различными микроэлементами
Полученную золу после остывания сразу пускаем в дело — помогаем многолетникам с помощью этого натурпродукта должным образом подготовиться к зимовке либо вносим удобрение в почву при подготовке грядок под посевы будущего сезона.
5. Ботва в качестве мульчи
Многочисленные пасынки и листья, которые регулярно набираются после формирования томатных кустов, можно использовать в качестве мульчи — застилать подсушенной ботвой поверхность почвы в междурядьях других овощей, либо приствольных кругов деревьев и кустарников. «Помидорная» мульча прекрасно справляется со своей задачей: дольше задерживает влагу в почве и сокращает число поливов, угнетает рост сорняков и освобождает садовода от утомительной прополки и рыхления почвы.
Ботву томатов можно использовать для мульчирования
Через несколько месяцев такая мульча перегниет и обогатит почву ценными соединениями. А при мульчировании приствольных кругов кустарников и деревьев сослужит еще одну добрую службу — не позволит садовым вредителям в таком месте устроиться на зимовку. Опытные томатоводы давно знают о полезных свойствах ботвы и с успехом применяют это сырье в дачном хозяйстве. А если вы — начинающий огородник и впервые слышите об этой стороне томатной медали, обязательно возьмите информацию на вооружение. Ботва томатов позволит сэкономить на покупке «химических» инсектицидов и удобрений и поможет получить экологически чистый урожай. Дорогие читатели, а как вы поступаете с растительными отходами томатов — выбрасываете или пускаете в дело? Расскажите нам в комментариях о своих секретах использования ботвы в саду и огороде.
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