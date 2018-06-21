Яркие иллюстрации золотой советской жизни: журнал «Огонек» в 50-е годы

Счастливые люди с открытыми, спокойными улыбками и ясными глазами, уверенные в завтрашнем дне, готовые к свершениям. Именно такими глядят на нас простые советские граждане со страниц легендарного журнала «Огонек» 50-х годов.

Общенациональный иллюстрированный журнал «Огонек» с момента своего основания в 1899 году призван исследовать жизнь с помощью фотографий и фоторепортажа. В 50-х огромная страна только пришла в себя после страшной войны. В то время люди были полны энтузиазма и надежд на светлое будущее, а страницы «Огонька» пестрели яркими кадрами, иллюстрирующими бодрые истории о трудовых подвигах и социалистических стройках. Конечно же, эти фото были постановочными и тщательно отретушированными, но это не просто снимки, это иллюстрации к жизни целого поколения, целой эпохи, которая так кардинально отличается от нашей с вами.

Будущие педагоги Тамара Худякова и Нила Шумская на лыжной тренировке, 1953 год.

Фото карусели в неизвестном городе, Анатолий Гаранин, 1950 год.

«Приезд учительницы», Дмитрий Бальтерманц, 1950 год.

Агитатор Зоя Титова читает журнал удмуртским колхозницам, Малопургинский район, фото Михаила Савина , 1950 год.

Деревня Кишма, 1950-е.

Пекарь С. И. Мельников с семьей в новой квартире, 1951 год.

Для пекаря московской фабрики «Большевик» С. И. Мельникова 1950 год закончился удачно — его большой семье дали новую квартиру. О нем и других новоселах рассказывал «Огонек». После войны люди въезжали в новые квартиры. И тяжелая послевоенная жизнь не мешала им быть счастливыми.

«Вот у пекаря Мельникова — трое ребятишек. А у мастера Горьковского автозавода им. Молотова Николая Григорьевича Корнева — пятеро. Самые маленькие — близняшки Зина и Таня. Но все рекорды побил сторож автозавода Иван Васильевич Зубрилин — у него девять детей.

Владимир и Жанета Савицкие — он мастер, она техник-проектировщик — только поженились и ждут пополнения. А в соседней квартире, где живет семья инвалида войны Алексея Ивановича Киреева , спит малыш. Дома с ребенком жена Киреева, сам же хозяин благодаря советским врачам восстановил утраченное на войне зрение и теперь отдыхает в санатории».

«Первый Новый год малыша», О. Кнорринг, 1951 год.

Богатый урожай пшеницы собран в этом году в колхозе имени Сталина Новоалександровского района Ставропольского края. Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая. Фотограф Яков Рюмкин, 1951 год.

Линкор «Севастополь», 1952 год. Автор снимка не указан.

В период боевых действий на Черном море линкор совершил 15 боевых походов, прошел в сложных боевых условиях около 8 тысяч миль; его орудия главного калибра произвели 10 стрельб (более 3 тысяч выстрелов) по позициям противника под Севастополем и на Керченском полуострове; его зенитная артиллерия участвовала в отражении 21 атаки авиации противника, сбив 3 самолета.

Пионервожатая рассказывает детям о Ленине, 1951 год.

Студент Московского областного пединститута Роберт Зубцов — чемпион СССР среди юношей по метанию диска. Фото Олега Кнорринга, 1952 год.

«Будущие учительницы», фото Михаила Савина, 1952 год.

«Детский врач», фото Михаила Ананьина.

Гвардии младший сержант В. Агапов — командир одного из лучших расчетов Н-ской гвардейской части. Фотографы Г. Макаров, А. Становов, 1952 год.

Занятия в кабинете физики Ужгородского университета, 1952 год.

Павловские лимоны. Фото А. Рощупкина, 1952 год.

В Павлове на Оке комнатные лимоны можно встретить везде, даже в химической лаборатории. «Он знаменит на всю страну. Знают о нем и за границей. Его зовут павловский лимон. Достоверно известно, откуда в старинном городе на Оке, где живут кустари-металлисты, появился комнатный лимон.

В начале XIX века скупщик кустарных изделий Корачистов, сбывавший хитроумные павловские „крестовые“ замки на Южном Кавказе, привез гостинцы — плоды лимонов. Ими увлекся некто Елагин, родственник предприимчивого купца. Это он вырастил первые лимоны из семян и начал их размножать». Сейчас павловские лимоны официально признаны символом старинного города, а местные поэты посвящают им стихи:

В окнах местные лимоны, Пароходы у Оки.

Московский инструментальный завод. Рационализатор кузнец Крыгин Иван Васильевич и конструктор Букашкина Нина Юрьевна, помогающая ему в осуществлении его предложений. О. Кнорринг, 1953 год.

Драгунская Валентина Оттовна с дочерью Татьяной из Забайкалья. Крым. О. Михайлов, 1954 год.

Увы, автор снимка не указан. Графский кучер Иван Егоров пережил и своего хозяина, и даже Великую Отечественную. И долго еще после войны правил лошадьми в толстовской усадьбе, оставаясь живой достопримечательностью Ясной Поляны. Там его и встретили в 1954 году корреспонденты «Огонька», приехавшие писать о местной школе. «Иван Васильевич Егоров… он работал кучером у Толстого. Он даже фотографировался вместе с ним», — рассказывали им школьники.

«Воскресные пироги», фото А. Гаранина, 1954 год.

Выпускники ВГИКа. Дмитрий Бальтерманц, 1954 год.

Подруги Мария Кипаренко и София Борщ (на фото слева) приехали в Северный Казахстан по комсомольским путевкам и трудились на машинно-тракторной станции.

Ужгородский университет получил от Московского в подарок принадлежности и оборудование для физико-математического факультета, 1954 год.

В семье шофера Свалявского леспромхоза Эрнста Вагнера. Жена Клара, сын Федор, дочь Катя. Фото Николая Козловского, 1954 год.

«Шофер Свалявского леспромхоза Эрнст Вагнер только что кончил смену. Но дома его ждет новая «работа»: нужно помочь жене выкупать дочь», — писал «Огонек», рассказывая о новом, социалистическом быте Закарпатья, только лет 10 как присоединившегося к советской семье народов.

Черты новой жизни в леспромхозе налицо: во-первых, нет профессии лесоруб, есть электропильщики, машинисты лебедок и трактористы-трелевщики. Во-вторых, социалистическое планирование положило конец расхищению лесных богатств. Но и традиции тоже живы — за лентами шляп работники леспромхоза носят, как и их отцы, зеленые веточки. «Совсем иной стала их жизнь», — подытоживает «Огонек».