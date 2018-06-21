Кайли Дженнер и Трэвис Скотт взяли новорожденную дочь в путешествие

Трэвис Скотт , Кайли Дженнер и их маленькая дочка Сторми отправились в очередное семейное путешествие. Новоиспеченные родители вместе с ребенком улетели во Францию, где у рэпера был запланирован концерт. Однако улетели они не одни, а с целой командой помощников и нянь, которые следили за Сторми в то время, как ее родители веселились в ночном клубе. Фотографии Кайли опубликовала в своем Инстаграм.

Кайли Дженнер

Как сообщает источник, звездная семейка приземлилась в Ницце, а потом направилась в Канны, где Трэвис должен был выступить на пляжной вечеринке Spotify фестиваля Cannes Lions. Для малышки Сторми это не первая заграничная поездка. Родители уже брали девочку с собой на острова Теркс и Кайкос, когда отмечали 26-летие рэпера.

Кайли Дженнер с подружкой

Напомним, что Кайли и Трэвис начали встречаться весной прошлого года после того, как Кайли рассталась с рэпером Тайгой. В сентябре прошлого года в прессу просочились слухи о том, что звезда реалити-шоу беременна. В феврале этого года она родила дочь.