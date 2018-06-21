Грудь к ЧМ-2018: очередь к пластическим хирургам переполнена

К слову сказать, опасения супруги мексиканца Хавьера, чью картонную фигуру таскают по России его друзья, не так уж и беспочвенны. Иностранные болельщики покорены красотой российских женщин. Накануне чемпионата мира по футболу в клиники пластической хирургии по всей стране выстороились очереди из желающих усовершенствовать свои формы. Операции по увеличению груди — бесспорный фаворит. О том, что футбольные страсти разгораются не только на стадионах — Светлана Бобруенко

К чемпионату мира эти стриптизерши подготовились основательно. Национальные костюмы, по спортивному энергичные движения и… разговорный английский.

— В связи с тем что большой наплыв гостей, мы дополнительно открыли еще один рабочий день— это воскресенье, по воскресеньям мы всегда отдыхали, — рассказывает президент ассоциации стриптиз-клубов в России Лаки Ли.

И все это— ради любви! Вдруг заморский принц влюбится и… заберет с собой!

— Наверняка есть там лав стори, вай нот? Когда влюбляются, женятся, рожают детей, почему нет? — поясняет танцовщица Алина Полночь.

Расчет простой. Если он смог себе позволить приехать в Россию, значит, активен и богат. Такого — нужно брать немедленно.

— Назначайте по несколько свиданий в день. Не тратьте на мужчину много времени: поговорили, примерно выяснили, что он имеет в виду, какие у него планы и не тяните с интимом. Если мужчина понравился — отдавайся, — вот такие наставления дает женский коуч и преподаватель эротического танца Юлия Печерская

Чтобы первая ночь не стала последней, девушки становятся в очередь… к хирургам. И тогда — как в песне — все заиграет новыми красками.

— Я стеснялась, ну, того, как я выгляжу, может быть у меня красивое лицо и красивое тело, но грудь мне нужна была! — рассказывает Юлия.

Но повезло не всем. Некоторые на раздачу искусственных грудей опоздали. И этим летом останутся без женихов.

— Я хотела увеличить себе грудь, то есть сделать маммопластику. Очень много девушек действительно делают операции к чемпионату мира конкретно. Мне сказали, что просто чисто физически хирурги не успевают, — добавляет девушка.

Казалось бы, русские парни должны всеми силами пытаться удержать красавиц в стране, но не тут-то было. Засматриваются на уругваек.

— Тянет меня к заокеанским девушкам, они красавицы такие, и фигуры у них, наши тоже красивые, но что-то как-то у меня не клеится с ними, тянет меня на экзотику, — заявляет Вячеслав Глухов.

Вот и придется на матче Россия — Уругвай болеть не за «наших». Лишь бы русские фанаты поняли и простили.