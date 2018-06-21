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Чем грозят офисные «посиделки» допоздна
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Чем грозят офисные «посиделки» допоздна 

HR-tv.ru 24 минуты назад
Фото: HR-tv.ru
Переработки для многих специалистов — дело обычное. Причин задержек на работе может быть множество. О самый распространенных рассказывает Кристина Гурочкина, ведущий менеджер по персоналу Reksoft.
Если вы с удивлением заметили такого сотрудника, значит вряд ли в корпоративной культуре вашей компании так принято — сидеть до ночи в офисе.
В такой ситуации нужно пообщаться с руководителем данного сотрудника, важно понять замечает ли он, что его подчиненный часто остается работать по вечерам. Это показательный момент, по которому можно будет сделать выводы о трудовых отношениях начальника и работника. Например, насколько эффектино налажена коммуникация у них.
Возможно руководитель в курсе трудового героизма своего подчиненного, но это усложняет ситуацию, так как придется выяснять: либо сотрудник сверхзагружен, и он не успевает выполнять свои обязанности в срок. В данном случае руководителю следует взять на контроль процесс переработок. Ситуация может открыться с новой стороны, где руководителя устраивает такой героический трудовой режим своего подчиненного, так как он выполняет часть его обязанностей.
После того как вы пообщались с руководителем данного сотрудника, вам необходимо провести беседу с «ночным жителем» офиса и лучше с этим не затягивать.
Возможно ситуация с задержками в офисе связана с личными переживаниями сотрудника, например, какая-то сложная жизненная ситуация заставляет человека полностью погрузиться в работу.
Самая очевидная причина задержек на работе — производственная необходимость. Это может быть важный проект, работу над которым необходимо закончить к определенному сроку. Но в целом, я считаю, что это тревожный знак. Ответственный человек это не тот, кто работает по ночам, а тот, кто умеет грамотно распоряжаться своими временными ресурсами. Возможно специалисту придется осваивать тайм-менеджмент, чтобы войти в нормальный график работы.
Многое зависит от занимаемой должности, например, для секретарей это обычная штатная ситуация, работать допоздна в офисе, выполняя поручения высшего руководства.
Другое дело, если это сотрудник большого отдела задерживается только один. Возможно в данном случае речь идет о неравномерно распределенной нагрузке или об неуспеваемости одного из сотрудников.
Время-деньги и любому работодателю важно понимать, где он переплачивает, и есть ли в этом смысл. Если предположим ваша компания оплачивает сверхурочную работу и перед сотрудником поставили дополнительные задачи, тут вопросов не должно возникнуть, но может выясниться, что сотрудник занимается личными делами, работает над своими проектами в вечернее время и компания в данном случае его спонсирует.
Ведь все понимают, что в работе важен результат, а не процесс. Если в вашей компании гибкий график работы, то скорее всего задержки будут нормой. Следовательно, работодателю будет неважно вечером вы результативны или утром, приходите вы раньше всех или уходите позже всех. Но игнорировать в любом случае такие случаи нельзя. Профессия HR-менеджера не терпит равнодушия и бездействия.
Фото Pixabay
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