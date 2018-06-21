Приморцы продолжают самосовершенствоваться

Сегодня во всем мире отмечается Международный день йоги. Нельзя сказать, что это несерьезный праздник, коих сейчас множество по любому поводу, ведь 21 июня было провозглашено Днем йоги на Генеральной Ассамблее ООН в 2014 г. И даже дата выбрана не просто так, а потому, что 21.05 — это самый длинный день в году, день летнего солнцестояния, за которым последует самая короткая ночь.

Интерес к йоге со стороны задерганных стрессами жителей городов неуклонно возрастает во всем мире и Владивосток не исключение: наши люди йогой занимаются и в серьезных специализированных студиях, и буквально в каждом фитнес-клубе, и в СИЗО (как томящийся третий год под арестом экс-мэр Игорь Пушкарев ).

Сегодня же в Приморье из Москвы прилетел один из лучших учителей йоги в России Игорь Подмазин (педагог-методист сети Yoga Practika, обладатель сертификата Senior International I (RIMYI, г. Пуна). Во Владивостоке он проведет мастер-классы для местных преподавателей, а с 25 июня по 1 июля на базе отдыха «Маяк» под его руководством пройдет традиционная Неделя йоги (несколько человек еще могут попасть на эту практику, обратившись в студию Yogi Hall по тел. 271-88-03).

PRIMPRESS попросил Подмазина раскрыл некоторые нюансы практики йоги в России.

— Чтобы практиковать йогу, достаточно решения человека, никакие особенные качества личности или специальные условия в жизни не требуются, — говорит Подмазин. — Показателен даже мой личный пример. Я жил на Украине, у меня было в общем смысле обычное советское детство, но именно тогда мне и довелось узнать, что такое йога. Мой отец овладевал ею в свое время, пользуясь только лишь литературными источниками (ни йога-центров, ни учителей тогда не было). Будучи самоучкой, он, тем не менее, смог достичь значительных результатов в поддержании собственного здоровья и увлечь меня. По мере моего взросления рос интерес к йоге. В юные годы я практиковал самостоятельно, но в какой-то момент стал ощущать, что мне нужен учитель. И вскоре в нашем городе появился преподаватель, набиравший группу. А в 1992 г. я поступил на курсы йоги на базе Калининградского университета. Потом получил медицинское образование: не потому, что хотел стать врачом, а чтобы лучше узнать человеческий организм.

— Бытует мнение, что йога — это женское занятие, а мужчина должен заниматься со штангой и в зале единоборств.

— Изначально в Индии йога сформировалась как мужская практика самосовершенствования. Однако сегодня в России, как и в Европе и в США большинство практикующих йогу составляют женщины. Почему? По природе своей женщины более гибкие существа, как в физическом смысле, так и в плане ума. Они проще адаптируются ко всему новому. Вот и йога, когда-то пришедшая на Запад с Востока, перестала быть экзотикой именно для женщин. Они легче мужчин воспринимают ее как полезную вещь в жизни. Мужчины существа жесткие во всех отношениях. Этим обусловлены, с одной стороны, их достижения, но с другой стороны — проблемы, в т.ч. со здоровьем, физическим и психологическим. Кроме того, мужчины, в особенности солидные, часто элементарно стесняются прийти «на йогу», где вокруг могут быть одни женщины, включая преподавателя.

Я бы посоветовал найти своего учителя йоги. Это как с врачом.

Моим первым преподавателем йоги была женщина. Но преподавала она так мастерски, что это не имело значения. А на данный момент уже две трети моих учеников в Москве — это мужчины. К ним нужен свой подход, ведь устройство мужского и женского тел различно.

В Москве у меня много знакомых мужчин, в том числе из числа всем известных «звезд» шоу-бизнеса, которые приходят в класс йоги с одной целью: избавиться от проблем со здоровьем. Хотя основа йоги духовная, никто никого не заставляет погружаться в эти глубины. Хочешь оздоровить тело? Пожалуйста. Но в любом случае человек, независимо от пола, становится более уравновешенным, спокойным, гибким, сильным и обретает более глубокое мировоззрение, если практикует йогу изначально пусть только ради тела. — Может, постигать йогу по-настоящему нужно в Индии?

— В Индии, конечно, стоит побывать. Но там легко нарваться на шарлатанов, зарабатывающих на западных його-туристах. Приобщиться к йоге в полной мере можно и в России. Особенно, если мы говорим о методе Айенгара, который наиболее подходит нашим людям. Мы ведь все-таки европеоиды.