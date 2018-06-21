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В Бугульме появилась передвижная столовая для малообеспеченных
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В Бугульме появилась передвижная столовая для малообеспеченных 

АиФ Казань 19 минут назад
Фото: АиФ Казань
Передвижная столовая для бездомных и малообеспеченных появилась в Бугульме, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.
Вагончик, представляющий собой мобильную столовую для геологов и нефтяников, был подарен церкви местной нефтеразведочной компанией. Передвижная столовая оснащена автономной системой отопления, что позволит использовать ее в холодное время года. При этом еду для бездомных готовят в трапезной храма, а в столовой ее будут раздавать.
Отметим, что адресом постоянной дислокации вагончика стала площадь около железнодорожного вокзала.
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Женский форум
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