Марат Халиуллин: «Слабо съесть плитку шоколада за 100 шагов?»

Сегодня стоял и размышлял на тему того, что никогда не стоит быть уверенным в своих силах на 100%, даже если речь идет о полной ерунде. Вспомнил один случай. Мне 10 лет. Лето, деревня, целыми днями я с парнями гонял в футбол, купался в речке и занимался прочими полезными для растущего организма делами. Видимо, из-за постоянной беготни все время хотелось сладкого: углеводы, все-таки, энергия. И вот однажды мой товарищ Дамир мне говорит:

— Спорим, что за 100 шагов ты не съешь плитку шоколада?

— Смеешься, что ли? — Отвечаю. — Конечно, съем.

— А вот и не съешь!

— А вот и съем!

В общем, поспорили. Уговор был такой: Дамир мне покупает шоколадку «Аленка», а я должен идти нормальным шагом сто шагов и грызть в это время плитку. Если я побеждаю — он покупает мне еще три плитки, если я проигрываю и не съедаю «Аленку», то я ему покупаю три шоколадки. В назначенный час, всей оравой пошли по дороге. Распаковал шоколад, ребята скомандовали: «На старт! Внимание! Марш!», и я пошел грызть «эстафетную палочку». Иду, давлюсь, не успеваю, пытаюсь идти медленней, но судьи строго кричат: «Иди нормально!». В общем, хотите верьте, хотите нет, но за сто шагов я едва съел и прожевал 2/3 «Аленки». Не успел и, честно говоря, очень удивился и расстроился: все-таки, пришлось отдавать проигранное, к тому же — давило уязвленной самолюбие. Впрочем, сейчас думаю, поделом. Не нужно быть таким самоуверенным. А вы, кстати, сами попробуйте. Слабо съесть плитку шоколада за 100 шагов?