Без нижнего белья и с бойфрендом: глубоко беременная рэперша Cardi B обнажилась для обложки Rolling Stone

25-летняя рэперша Cardi B не раз принимала участие в откровенных съемках, но новый фотопроект особенный даже для нее — она снялась обнаженной во время беременности.

Округлившийся живот и многочисленные татуировки Cardi B показала, снявшись без нижнего белья на обложке Rolling Stone со своим женихом — 26-летним рэпером Offset. Пара хип-хоп-исполнителей станет родителями уже в июле, и если для девушки ребенок будет первым, то Offset станет отцом в четвертый раз: у него растут два сына и дочь, рожденные от разных женщин в предыдущих отношениях.

— утверждает рэперша в интервью изданию. Также Cardi B рассказала, какой baby shower планирует устроить в честь скорого рождения малыша.

— смеется бывшая стриптизерша. Также она призналась, что уже в сентябре хочет начать возобновить концертную деятельность вместе с дочерью, оборудовать специальный автобус с комнатой для кормления и расставаться с малышкой только на время выступлений и работы стилиста.

— планирует Cardi B. А как тебе ее горячая фотосессия?

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Фото:Instagram