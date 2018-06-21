8 новых детских книг июня

Я сама!

Автор и иллюстратор: Тони Росс

Издательство: Мелик-Пашаев

Возраст: 2-5 лет Существуют десятки книжек-картинок, герои которых переживают кризис трех лет — этот неповторимый период, когда ребенок протестует ради самого протеста и решительно все хочет делать сам. Сейчас эту коллекцию книжных детей, медвежат, слонов и зайцев пополнили сборники про Маленькую Принцессу британского художника Тони Росса. Две книжки, по пять небольших историй в каждой, представляют набор типичных ситуаций из жизни младшего дошкольника. В них обаятельная и смешная героиня отказывается мыть руки и спать, не хочет идти в больницу, по любому поводу кричит «Я сама!», но, стоит обнаружиться какой-то шалости, уверяет, будто это вовсе не она. В книге множество героев — королева и король, повар, премьер-министр, адмирал, горничная — и все они по очереди воспитывают Принцессу. Не всегда их воспитательные техники особенно убедительны, зато каждый раз героиня перестает упрямиться и соглашается делать то, о чем её просят. Автор, в свою очередь, не забывает пошутить: послушав рассказ горничной о бактериях, из-за которых нужно мыть руки, Принцесса спросит, нужно ли их мыть после мытья (ведь она их мыла после прогулки, игры с собакой и десятков других занятий), а вернувшись из больницы, в которую героиня ни в коем случае не хотела отправляться, она вдруг вновь начинает туда проситься.

Тони Росс, один из популярнейших британских художников, необычайно плодовит: он сочинил и проиллюстрировал более 800 книжек. В Великобритании по мотивам его серии книг о Маленькой принцессе выходит мультсериал, а российским читателям он знаком благодаря шуточной книжке-картинке «Домашний любимец», в которой собаки заводят себе дома человека, а также иллюстрациям к серии юмористических повестей Франчески Саймон про ужасного Генри.

Мишки на каникулах

Автор и иллюстратор: Катерина Горелик

Издательство: Самокат

Возраст: 3-6 лет Шуточная книжка-картинка о летнем отпуске трех полярных медведей пригодится как для беседы о чувстве меры в любых удовольствиях, так и в качестве пособия по технике безопасности на отдыхе. Мишки впервые отправились в теплые края и, конечно, совершили все типичные ошибки начинающих туристов: обгорели на солнце, купили слишком много мороженого и простудились, получили ожоги от медуз в море, съели сразу много фруктов, неосторожно катались на водных горках в аквапарке, и, в довершение всего, влюбились в очаровательных медведиц. Значит ли это, что мишки вернулись домой разочарованными? Вовсе нет, они привезли самые прекрасные воспоминания, и, конечно, ждали в гости тех самых медведиц!

Читать книжку и наблюдать за промахами неопытных путешественников может быть весело само по себе, но есть у этой книги и вполне прагматичный смысл: стоит обсудить происходящее с малышом накануне летней поездки на море, и тогда ответы на вопросы, почему нельзя провести на море ещё часов пять и по какой причине можно съесть только только одну порцию мороженого, станут куда понятнее для маленького путешественника. Добавим, что «Мишки на каникулах» — это книжка-картинка, где большие яркие иллюстрации с множеством подробностей сопровождаются лишь одним-двумя предложениями текста. Читается она быстро, а вот на обсуждение и рассматривание могут уйти целые недели.

Папа слон — за главного

Автор и иллюстратор: Джилл Мёрфи

Издательство: Поляндрия

Возраст: 2-5 лет Маме многодетного семейства очень непросто выкроить время для себя. Шуточные истории Джилл Мёрфи как раз об этом: в семействе слонов, в котором растут четверо маленьких слонят, всё вертится вокруг мамы. В новой книжке Мама Слон проснулась совершенно разбитой, и папа решает, что всё сделает сам: приберет в доме, сходит за покупками, приготовит обед и чай, погуляет и поиграет с детьми, пока мама будет отдыхать. Опытные мамы понимают, что покоя ждать не стоит, ведь сначала папа решит привлечь к уборке всех детей, и те обязательно проскользнут в мамину спальню, затем, во время приготовления обеда, папа только на пять минут отвлечется, чтобы посмотреть футбол, сложносочинённый обед сгорит, и всем придется есть бутерброды с сыром, а когда папа отправится на прогулку с малышами, кто-нибудь обязательно наступит на грабли и разобьет себе нос. Впрочем, в любящем семействе подобные беды переживаются легко, а мамы выздоравливают быстро.

«Папа слон — за главного» — вторая книжка-картинка о жизни семьи слонов, изданная «Поляндрией»; в первой, которая называется «Пять минут покоя», Мама Слон решила немного полежать в ванной, но все дети конечно же решили составить ей компанию. Британская писательница Джилл Мерфи придумывает и рисует книжки о гигантском семействе с 1986 года, всего вышло одиннадцать историй, которые позже легли в основу популярного мультсериала. Другой известный цикл Джилл Мёрфи — это серия книг для младших школьников «Самая плохая ведьма». Кстати, именно они в своё время вдохновили Джоан Роулинг : создательница Гарри Поттера читала в детстве истории о приключениях юной ведьмочки Милдред в колдовской школе.

Винни и Вильбур. Путешествия ведьмочки Винни

Автор: Валери Томас

Переводчик: П. Киселева

Иллюстратор: Пол Корки

Издательство: Редакция Вилли Винки

Возраст: 3-6 лет Кажется, когда писательница Валери Томас и художник Пол Корки придумывали ведьмочку Винни, они руководствовались лозунгом: «Анти-гламур и изобретательность». Иллюстрации в книге невероятно сложны и полны смешных деталей, а Винни — это, скорее всего, самая нелепая и забавная ведьма, которая встретится читателю в детской книжке. Внешностью она немного напоминает Бабу Ягу из советского мультика про домовенка Кузю, правда, в куда более эксцентричном обличье: Винни лохмата, долговяза, пучеглаза, носит полосатые чулки, платье с оборками и высокий колпак. А ещё она невероятно любопытна и азартна! Не всегда её игры заканчиваются хорошо: робот, сконструированный в библиотеке, оказался непредсказуемо опасным, а динозавр, которого она притащила из прошлого, чтобы победить в музейном конкурсе, чересчур большим. Винни ничего не стоит отреставрировать старинный рыцарский замок (и заодно оживить всех его обитателей) или создать огромный пиратский корабль и отправиться на нем за сокровищами. В конце приключения, когда ситуация заходит в тупик или игра попросту надоедает героине, ведьма берет волшебную палочку и произносит заклинание «Абракадабра», после чего возвращается в свой чёрный дом, где уютно устраивается с книжкой и любимым котом.

Ведьмочка Винни — ещё одна суперпопулярная героиня британской детской литературы, обосновавшаяся на наших полках: в России книжки про Винни издаются с 2008 г., сначала они выходили в издательстве «Розовый жираф», а с недавнего времени за их перевод взялась «Редакция Вилли Винки». «Путешествия ведьмочки Винни» — третий сборник с приключениями смешной ведьмы, который, как и предыдущие два, содержит пять историй.

Сказки о царе Колбаске

Автор: Маша Рупасова

Иллюстратор: Юля Сомина

Издательство: Альпина Дети

Возраст: 5-8 лет Остроумные сказки в стихах, главными героями которых стали обитатели холодильника, от куска колбасы до каши, рассказала Маша Рупасова. В книге шесть стихотворений, главный герой которых, царь Колбаска, шастает по всему холодильнику и выдумывает себе занятия: то он ищет шубу, потому что замерз, то устраивает соревнования по прыжкам в бульон или даже организует оборону против нападения жирного и вредного майонеза. В «Истории о любви» царь Колбаска нашёл себе невесту — веточку Чабреца, а «История с побегом» посвящена рассказу о вылазке за пределы холодильника, где Колбаске пришлось сторожить вредную Морковку, не желавшую отправляться в суп:

«Нынче не будет ни сказки, ни повести:

Царь наш Колбаска Занят по уши.

Задал царь себе заботу:

Отправился чуть свет На охоту.

У кастрюли с кислыми щами

Затаился с нужными вещами:

И бинокль у него, И пика,

Все, что надо для охоты, гляди-ка!..»

Взрослые читатели говорят, будто по ритму и настроению эти стихи очень напоминают любимую «Сказку про Федота-стрельца…» Леонида Филатова, а сама Маша Рупасова рассказала, что своим появлением книжка обязана её бабушке Марии Николаевне, которая «сочиняла легко, рифмовала вдохновенно», а присказка у нее была одна и та же: «Какую тебе сказку? Про царя колбаску?»

Сначала читатели знакомились с детскими стихотворениями Маши Рупасовой в интернете, а теперь и в книжках её авторства нет дефицита: издано уже пять поэтических сборников, от озорного «С неба падали старушки» до лиричного «Едет мамин человечек». Сейчас их дополнили две небольшие познавательные книжки о Москве, изданные питерскими «Качелями», а вскоре появятся новые сказки, на этот раз в прозе!

Зайчонок Тим идёт в школу

Автор: Ирина Зартайская

Издательство: Нигма

Возраст: 5-8 лет Зайчонок Тим собирается в первый класс и очень боится. Его родители купили все школьные принадлежности, бабушка сшила костюм, но малыш заранее волнуется, понравится ли ему в школе, найдёт ли он друзей? На линейке зайчик не сразу отошел от мамы, и только в школе, познакомившись с одноклассником-бельчонком, расслабился и отправился на урок. Дальше все происходило довольно предсказуемо: добрая учительница познакомилась с классом, дети побегали на своей первой перемене, порисовали на первом уроке, а в самом конце с ними случилось небольшое волшебство.

Книжка про зайчонка Тима кажется немного старомодной, всё-таки сейчас многие дети заранее ходят в школу на подготовительные занятия, слушают рассказы старших о школе, смотрят видеоролики и мультфильмы, герои которых учатся в первом классе, и не так уж боятся этого нового опыта. Тем не менее, всегда есть дети застенчивые, именно их порадует шаблонный сюжет о таком же стеснительном ребёнке, который пришёл в первый раз в новое место, и все у него получилось хорошо. В книжке очень удачные рисунки Екатерины Гавриловой, с обаятельными героями-зверятами, учительницей-лисицей и уютной школой.

Космические лепешки

Автор: Крейг Томпсон

Переводчик: Мария Скаф

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Возраст: 8-12 лет Научно-фантастический комикс, в котором есть приключения, история героического спасения, дружба и юмор, как будто заранее обречен на успех, по крайней мере, у той части аудитории, которая не чужда соответствующей визуальной эстетике. Картинки в истории яркие, космические станции и корабли изображены с должной изобретательностью, а вот среди многочисленных инопланетян встречаются страшноватые и трогательные.

Только ленивый читатель не сравнил главную героиню, девочку Вайолет, отправившуюся на поиски пропавшего без вести папы, с Алисой Селезнёвой из книжек Кира Булычева . Между тем, сравнение это кажется чуть поверхностным: если Алиса живёт в мире победившего коммунизма, где неприятности и космические пираты становятся досадным отклонением от нормы, то вселенная Вайолет существенно менее справедлива. Космос, придуманный Крейгом Томпсоном, является своего рода гипертрофированной проекцией нашей планеты, где энергоресурсы контролируются крупными корпорациями, а социальное неравенство является обычным делом. Семья Вайолет не относится к числу привилегированных: у них нет гражданства космической станции, девочку не берут учиться в хорошую школу из-за ее происхождения, а папа семейства должен заниматься весьма опасной работой на благо одной из корпораций. Динамичные опасные приключения обернутся весьма трогательной историей понимания и прощения, а главным итогом путешествия Вайолет станет не только спасение папы, но и улучшение мира в целом. И, конечно, читатель узнает кое-что про космические лепешки.

Редакция комиксов издательства «Манн, Иванов и Фербер» ежемесячно выпускает лучшие комиксы со всего мира для самой разной аудитории. Их жанровая палитра чрезвычайно широка: от графических адаптаций шедевров мировой литературы до биографий великих людей в визуальном формате. Единственное, чего не найти в ассортименте издательства, — это комиксов про известных супергероев, зато в детских комиксах «Манн, Иванов и Фербер» множество ярких героинь-девочек!

Это футбол! Игра, изменившая мир Автор: Лоран Николе, Лев Вировец

Иллюстратор: Наталья Аверьянова

Издательство: Пешком в историю, Самокат

Возраст: 8+

Начало чемпионата мира по футболу 2018 г. не могло оставить равнодушным издателей. Тематические книги о футболе выходят одна за другой, и почти все они достойны внимания, как, например, «Это футбол! Игра, изменившая мир», над которой работали сразу два издательства — «Пешком в историю» и «Самокат». Авторы прослеживают историю футбола с середины XIX в. (с того исторического момента, когда в октябре 1863 г. двенадцать представителей футбольных школ и клубов собрались вместе для выработки общих правил) и до настоящего времени, рассказывая все самое интересное и важное об этой игре. Кстати, одним из авторов этой книги стал 13-летний подросток. Лев Вировец, с раннего детства увлечённый футболом, игрок одного из клубов и ведущий блога о футболе, сочинял эту книгу совместно со швейцарским журналистом, футбольным обозревателем Лораном Николе.

Теоретическая информация об игре и её правилах чередуется в издании с описанием ключевых эпизодов истории футбола, все это сопровождается остроумными и информативными иллюстрациями. Заметим, что книга адресована не только тем, кто уже имеет представление об игре — она станет полезной и для новичков, ведь все ключевые понятия, вроде «офсайд», «угловой», «щитки» или «пенальти» разъясняются на полях. Отдельные страницы посвящены подробностям тактических построений в футболе, не забывают авторы упомянуть ключевые клубы и лучшие голы в истории игры. Некоторые эпизоды покажутся неожиданными даже знатокам, например, подробности футбольного движения в фашистской Германии или «Матч смерти», состоявшийся на оккупированных территориях. Завершится книга галереей лучших футболистов, обзором современного, в том числе женского, футбола и информативным разделом «Футбол в России».

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