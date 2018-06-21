Джанет Джексон рассказала, как справилась с депрессией: «Это была очень напряженная борьба»

52-летняя Джанет Джексон пустилась в воспоминания и в новом номере журнала Essence magazine в письме к своим поклонникам рассказала о том, чему ее научила жизнь и как она смогла пройти через трудности.

Я боролась с депрессией. И это была напряженная борьба. Низкая самооценка может возникнуть из-за чувства неполноценности, которое вы испытываете в детстве. Это может быть связано с несоблюдением высоких стандартов. И, конечно, не стоит забывать про социальные проблемы, такие как расизм и сексизм. Все вместе это выливается в депрессию — очень страшное состояние. К счастью, я нашла из нее выход,

— вспомнила она о проблемах 20-летней давности.

Затронула звезда и тему расширения прав и возможностей женщин, особенно актуальную в последнее время во всем мире благодаря движению #MeToo.

Мы живем в то время, когда женщины не хотят, чтобы их контролировали, эксплуатировали, насиловали. Мы показали свою силу, и мы не успокоимся,

— говорит она.

Сейчас же Джексон, по ее словам, абсолютно счастлива. А все — благодаря ее годовалому сыну Иссе.

Наивысшее счастье для меня — это держать на руках моего ребенка, слушать его агуканье, целовать его, смотреть в его улыбающиеся глаза и видеть, как он отвечает на мою нежность,

— говорит она.

Джанет Джексон с сыном Иссой

А вот о чем не стала говорить звезда, так это об отношениях со своим бывшим супругом Виссамом аль-Мана. Напомним, что Джанет хотела добиться единоличной опеки над их сыном. Однако пока ей это сделать не удалось. Недавно ей даже пришлось вызвать полицию, пока Исса находился со своим отцом. По словам няни малыша, поведение аль-Мана было неадекватным, что ей даже пришлось запереться в ванной и обратиться за помощью к Джексон.

Виссам аль-Мана и Джанет Джексон