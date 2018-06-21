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В «Салават Купере» планируют построить надземные парковки
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В «Салават Купере» планируют построить надземные парковки 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Надземный паркинг планируют построить в микрорайоне «Салават Купере», сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.
К разработке эскизов застройки 4, 5 и 6 кварталов второй очереди Госжилфонд привлек молодых архитекторов из Москвы и Санкт-Петербурга. Все они — победители и призеры I Российской молодежной архитектурной биеннале. В ходе презентации своих работ, молодые специалисты объяснили, что каждую территорию застройки предполагается разделить на несколько жилых групп, имеющих свободные от машин дворовые территории с детскими площадками. Для автомобилей предполагаются надземные паркинги. Дома преимущественно будут иметь светлые фасады с яркими цветовыми акцентами. В каждом квартале архитекторы предлагают благоустроить общественные пространства, которые друг с другом соединит общий пешеходный бульвар.
Напомним, ранее новоселы «Салават Купере» пожаловались на плохой ремонт в домах. Жители сообщили, что по квартирам гуляет ветер, течёт сантехника, лопаются потолки.
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