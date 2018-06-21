В «Салават Купере» планируют построить надземные парковки

Надземный паркинг планируют построить в микрорайоне «Салават Купере», сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.

К разработке эскизов застройки 4, 5 и 6 кварталов второй очереди Госжилфонд привлек молодых архитекторов из Москвы и Санкт-Петербурга. Все они — победители и призеры I Российской молодежной архитектурной биеннале. В ходе презентации своих работ, молодые специалисты объяснили, что каждую территорию застройки предполагается разделить на несколько жилых групп, имеющих свободные от машин дворовые территории с детскими площадками. Для автомобилей предполагаются надземные паркинги. Дома преимущественно будут иметь светлые фасады с яркими цветовыми акцентами. В каждом квартале архитекторы предлагают благоустроить общественные пространства, которые друг с другом соединит общий пешеходный бульвар.

Напомним, ранее новоселы «Салават Купере» пожаловались на плохой ремонт в домах. Жители сообщили, что по квартирам гуляет ветер, течёт сантехника, лопаются потолки.