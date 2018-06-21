Опрос: как вы спасаетесь, когда летом на 10 дней отключают горячую воду?

Конечно, первое, что приходит в голову, когда речь заходит об отключении горячей воды, — установить себе водонагреватель. Главное грамотно подойти к его выбору, и горя не знать в эти 10 дней, когда все вокруг будут искать способы, как помыться в воде комфортной температуры.

Впрочем, те, кому такой очевидный способ не подходит, тоже проявляют чудеса смекалки. Наша редакция уже делилась с вами самыми практичными и небанальными лайфхаками на случай отключения горячей воды: кто-то ходит принять душ в тренажерный зал, кто-то — в ближайшую парикмахерскую. Некоторые ездят помыться к друзьям или родственникам, ну а кто-то прибегает к проверенному годами способу и, вскипятив чайник на плите, разливает горячую воду по тазикам и ковшикам.

Если вам интересно, какими еще способами люди спасаются в период отключения горячей воды, смотрите видео-опрос на нашем Youtube-канале и берите себе на заметку.