На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Артема Макаренкова

Сегодня вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для Артема Макаренкова. У 12-летнего мальчика остеосаркома — рак кости. Мальчик попал в больницу в свой день рождения, почти год он провел в палате, прошел больше 10 курсов химиотерапии. Ампутации удалось избежать. Но подростку сейчас жизненно необходим эндопротез. Чтобы заменить пораженную страшной болезнью кость. Сложная конструкция стоит почти три миллиона рублей. Руслан Смыков продолжит:

…Палата — столовая — игровая. Маршрут несложный. Иногда — короткие прогулки на улице, если хватает сил. Так Артём живёт уже почти семь месяцев. Дни, проведённые дома, можно по пальцам пересчитать. Причина этого — страшный диагноз, остеосаркома или рак кости.

Артём уже перенес 13 курсов химиотерапии. Он очень надеялся, что лечение поможет. И опухоль просто самоуничтожится. За месяц, два или три. А когда оказалось, что такое невозможно, говорит, что воспринял это как обычную вещь для себя. И теперь у него нет никаких иллюзий. То ли выстроил психологическую стену перед недугом, то ли просто многое понимает.

— Он выбрал такую для себя политику поведения: у него защитная реакция. Он не спрашивает никого, не спрашивает детей, врачей, не спрашивает меня. Даже в интернете не пытался ничего искать о своей болезни, — рассказывает Надежда Жарикова , мама Артёма.

Мама старается оберегать сына. Она не может допустить, чтобы мальчик узнал, как она металась в самом начале. Как пугали врачи: при самом неблагоприятном исходе — или ампутация ноги, или ещё хуже — метастазы могут поразить жизненно важные органы.

Медики до сих пор чётко не понимают, каковы причины возникновения остеосаркомы. Но умеют с ней справляться: помогает специальный эндопротез, которым замещают пораженную кость. То есть, ногу Артёму можно сохранить. Более того, протез будет расти вместе с мальчиком.

— Нагрузка будет полная, потому что ребёнок после выполнения операции обычно не прихрамывает, и внешне незаметно, что у него есть этот эндопротез. Он может играть, кататься на велосипеде, играть в футбол, бегать, прыгать, — объясняет Владимир Стрыков, заведующий отделением хирургической онкологии РДКБ.

Изготовление и доставка эндопротеза, который, может спасти Артёма, стоит 2 798 000 рублей. Таких денег у мамы мальчика нет, но она верит в лучшее, верит в помощь неравнодушных людей.

Ни капли сомнения в том, что всё будет хорошо, и он снова будет жить обычной жизнью, нет и у неумолимо повзрослевшего за эти месяцы в больничных стенах Артёма.

От него уже ничего не зависит. Но многое в наших с вами руках.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка CМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Артёму, обратившись напрямую в благотворительный фонд.