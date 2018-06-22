Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Артема Макаренкова

Он попал в больницу в свой день рождения, почти год провел в палате, прошел больше 10 курсов химиотерапии. Ампутации удалось избежать. Но для того, чтобы вернуться к нормальной жизни — Артёму необходим эндопротез. Сложная конструкция стоит около трех миллионов рублей.

На помощь пришли вы, зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Линия жизни» 12 миллионов 157 тысяч 93 рубля.

Этих денег хватит не только на лечение Артема, но и других подопечных фонда. Спасибо вам за отзывчивость.