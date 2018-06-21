Danone обжаловала решение суда о законности наложения Россельхознадзором штрафа

МОСКВА, 21 июня. / ТАСС /. АО «Данон Россия» (российская «дочка» Danone) подало апелляцию на судебное решение, подтвердившего законность наложения Россельхознадзором штрафа на компанию после обнаружения антибиотиков в молоке «Простоквашино». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Апелляционная жалоба была сдана в Арбитражный суд Волгоградской области. Ждем назначения даты от апелляционного суда", — сказали в АО «Данон Россия».

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила ТАСС, что предыдущие апелляции доказывали правомерность работы Россельхознадзора. «Мы спокойно относимся к таким действиям Danone», — отметила она.

В декабре 2017 года Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в молоке «Простоквашино» волгоградского филиала Danone антибиотики тетрациклиновой группы и наложил на предприятие два штрафа в размере 10 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Danone опроверг использование антибиотиков при производстве продукции и подал на ведомство в суд. В начале июня Арбитражный суд Волгоградской области поддержал Россельхознадзор в споре с Danone.

Группа Danone владеет 17 предприятиями в России. Количество персонала составляет более 10 тыс. человек. В России компания представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты, детское питание, специализированное питание, вода. Компания роизводит продукцию под такими брендами как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма» и др.