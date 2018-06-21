Danone в Красноярске развеял мифы о массовой фальсификации молока

Сотрудники международной компании Danone 20 июня провели круглый стол на тему «Стандарты качества и безопасности молочной продукции». Они рассказали гостям о качестве и безопасности сырья, показали работу производства изнутри, а также развеяли миф о массовой фальсификации молочной продукции. В работе круглого стола на территории красноярского комбината «Милко» приняли участие журналисты и представители бизнес-структур.

По словам директора по корпоративным отношениям в регионе Восток компании Danone Россия Юлии Легкой, сегодня в СМИ активно обсуждается качество и безопасность молочных продуктов, а также наличие в них запрещенных и вредных добавок.

«Потребители хотят и имеют право знать, насколько качественны продукты питания, которые они покупают. Мы часто слышим такие понятия как «некачественные и фальсифицированные продукты». В большинстве случаев это совершенно недоказанные вещи, желание некоторого рода пиара авторов таких «исследований». А это очень сильно негативно влияет на рынок молочных продуктов — люди начинают бояться их употреблять. Важно понимать, что единственным уполномоченным органом, имеющим право экспертизы качества и безопасности продуктов, является Роспотребнадзор . Именно этот федеральный орган по закону и, соблюдая все законодательные правила, может осуществлять отбор проб, тестировать, проводить экспертизу и делать выводы, предписывая порядок устранения выявленных нарушений. И никакие дегустации в магазине и самодельные проверки не должны быть публичными и влиять на рынок. Качество продукции регулируется большим количеством законных актов, принятых для всех стран таможенного союза. Зачастую (как, например, в Danone) компании устанавливают еще более строгие правила производства и критерии качества, соблюдая при этом как международное, так и национальное законодательства», — сказала Юлия Легкая.

Спикер отметила, что вся продукция в компании Danone проходит многоступенчатый контроль качества, начиная с приемки молока и заканчивая фасовкой готового продукта. Особенно это касается детской линейки.

По данным Роспотребназдора, с 1 января по 17 июня 2018 года в Красноярском крае зарегистрировано только 12 случаев фальсификата на молочном рынке. Доля выявленной некачественной молочной продукции по России составляет всего 4%. При этом в СМИ то и дело мелькают заголовки, «кричащие», что почти половина молочной продукции в регионе является некачественной.

Россияне хотят молока

Во время работы круглого стола эксперты объяснили, почему молоко необходимо пить и детям, и взрослым.

«Примерно половина россиян ищут на рынке полезные продукты, способные поддержать крепкое здоровье, около 65% — включают в свой рацион молочную продукцию. У нас есть огромный потенциал для развития молочного рынка», — пояснила спикер.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения , взрослому человеку необходимо выпивать около 340 литров молока в год. Как рассказал преподаватель аграрного университета, доктор наук Николай Табаков, польза молока сегодня не имеет границ. Молоко и кисломолочные продукты являются источником важных для организма веществ. Они богаты аминокислотами, кальцием, фосфором.

«Главным фактором, определяющим здоровье человека, являются продукты питания. Нам нужно больше внимания уделять формированию ЗОЖ. Без молочного белка сегодня невозможно обеспечить нормальное умственное и физическое развития человека», — отметил спикер.

В конце мероприятия начальник отдела переработки в министерстве сельского хозяйства Красноярского края Екатерина Рябухина добавила, что объемы потребления молочных продуктов в стране сильно снизились. Изменилась и культура питания людей.

«Мы стараемся изменить эту тенденцию. В мае этого года министерство сельского хозяйства Красноярского края совместно с Роспотребнадзором разработали план по усилению контроля за пищевой продукцией. Работы в этом направлении ведутся постоянно. Государство поддерживает и продвигает качественные и безопасные продукты», — добавила эксперт.

Отметим, что после круглого стола журналистам и гостям устроили экскурсию на предприятие. Ее лично провел директор завода Игорь Сапрыго. Посетителям показали практически весь производственный цикл: от поставки свежего молока с ферм до изготовления конечного продукта.

Фото: Sibnovosti.ru