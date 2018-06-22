Россельхознадзор отменил запрет на молоко из Белоруссии

Россельхознадзоре приняли решение о возобновлении поставок белорусского молока, введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 л сняты. Также утвержден список предприятий, которые имеют право на поставки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из документа следует, что ведомство отменило указание от 6 июня, согласно которому были введены ограничения на поставку молока и полочной продукции из Белоруссии. Отмечается, что новое указание действует на молочную продукцию с территории всей страны.

"Поставки продукции, перечисленной в указании Россельхознадзора… осуществляются с предприятий, включенных в «дорожную карту», — говорится в документе ведомства.

Отмечается, что данные предприятия подтвердили происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, а также предоставили обоснованные доказательства безопасности продукции.

В Россельхознадзоре указали следующие предприятия, которые могут поставлять молоко в Россию: ОАО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «Беллакт», КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».