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Россельхознадзор отменил запрет на молоко из Белоруссии
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Россельхознадзор отменил запрет на молоко из Белоруссии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Россельхознадзоре приняли решение о возобновлении поставок белорусского молока, введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 л сняты. Также утвержден список предприятий, которые имеют право на поставки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Из документа следует, что ведомство отменило указание от 6 июня, согласно которому были введены ограничения на поставку молока и полочной продукции из Белоруссии. Отмечается, что новое указание действует на молочную продукцию с территории всей страны.
"Поставки продукции, перечисленной в указании Россельхознадзора… осуществляются с предприятий, включенных в «дорожную карту», — говорится в документе ведомства.
Отмечается, что данные предприятия подтвердили происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, а также предоставили обоснованные доказательства безопасности продукции.
В Россельхознадзоре указали следующие предприятия, которые могут поставлять молоко в Россию: ОАО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «Беллакт», КПУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».
Ранее в Минсельхозе заявляли, что ограничения на поставку молока не скажутся на потребительских ценах.
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Женский форум  Ещё 17 источников 
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