Ещё
Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока из Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока из Белоруссии 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в Россию молочной продукции шести белорусских компаний, передает ФАН.
По данным ведомства, в отношении шести белорусских компаний снимаются ограничения на поставки молока в таре объемом более 2,5 литра. В список предприятий вошли «Барановичский молочный комбинат», «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «Беллакт», «Мозырские молочные продукты», «Туровский молочный комбинат» и «Лидский молочно-консервный комбинат».
Напомним, 6 июня Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию белорусского молока и молочных продуктов из-за многочисленных нарушений. В ведомстве заявили, что в Россию из Белоруссии поставлялась «небезопасная молочная продукция», отметив, что ограничения будут сняты после того, как белорусские производители устранят все нарушения.
Газета.Ru: последние новости
Родившийся в парижской электричке мальчик будет ездить бесплатно до 25 лет Английский болельщик захотел жить и работать в Казани В Великобритании новый закон об "апскертинге" защитит мужчин от "апкилтинга"
Женский форум  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения38
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым2
Звездные дочки, которые выглядят старше мам3
Жена Уилла Смита сделала интимную пластику
Звезды, которые пытались покончить с собой2
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение