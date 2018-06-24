Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в Россию молочной продукции шести белорусских компаний, передает ФАН.

По данным ведомства, в отношении шести белорусских компаний снимаются ограничения на поставки молока в таре объемом более 2,5 литра. В список предприятий вошли «Барановичский молочный комбинат», «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «Беллакт», «Мозырские молочные продукты», «Туровский молочный комбинат» и «Лидский молочно-консервный комбинат».

Напомним, 6 июня Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию белорусского молока и молочных продуктов из-за многочисленных нарушений. В ведомстве заявили, что в Россию из Белоруссии поставлялась «небезопасная молочная продукция», отметив, что ограничения будут сняты после того, как белорусские производители устранят все нарушения.