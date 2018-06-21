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Футбольные болельщики поженятся на площади Минина 7 июля
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Футбольные болельщики поженятся на площади Минина 7 июля 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
7 июля влюбленные нижегородцы могут зарегистрировать свой брак на площади Минина и Пожарского в рамках церемонии «Свадьба FIFA FAN FEST». Об этом сообщается на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области.
В специально созданных свадебных зонах регистрацию бракосочетания проведут послы города-организатора и звездные церемониймейстеры.
Чтобы стать участниками мероприятия, паре необходимо записать короткое видео, рассказав, почему именно она достойна победить, и выставить его в Инстаграм с хештегами #СвадьбаЧМ #ЧМ2018.
Отмечается, что зарегистрируют всех желающих, но лишь несколько десятков пар— победителей проекта — будут приглашены на главную сцену для регистрации брака. Молодожены войдут в историю Чемпионата мира пофутболу FIFA 2018.
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