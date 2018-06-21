Футбольные болельщики поженятся на площади Минина 7 июля

7 июля влюбленные нижегородцы могут зарегистрировать свой брак на площади Минина и Пожарского в рамках церемонии «Свадьба FIFA FAN FEST». Об этом сообщается на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области.

В специально созданных свадебных зонах регистрацию бракосочетания проведут послы города-организатора и звездные церемониймейстеры.

Чтобы стать участниками мероприятия, паре необходимо записать короткое видео, рассказав, почему именно она достойна победить, и выставить его в Инстаграм с хештегами #СвадьбаЧМ #ЧМ2018.

Отмечается, что зарегистрируют всех желающих, но лишь несколько десятков пар— победителей проекта — будут приглашены на главную сцену для регистрации брака. Молодожены войдут в историю Чемпионата мира пофутболу FIFA 2018.