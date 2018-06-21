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Доисторические пивные зерна нашли в Швеции
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Доисторические пивные зерна нашли в Швеции 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: N+1
Древнейшие пивные зерна, датированные 395‐685 годами нашей эры, нашли археологи на территории Швеции, сообщил сайт Springer Link.
Эта находка позволила предположить, что пиво на Скандинавском полуострове варили уже в позднем периоде железного века (пятый-седьмой века нашей эры).
Обугленные зерна ячменя были обнаружены в земляной печи, являвшейся частью жилого квартала, найденного археологами в местечке Уппокра на юге страны. Ученые предположили, что печь использовалась для сушки и обжарки зерна.
Уппокра был крупным и богатым региональным центром в первом тысячелетии нашей эры. Она имела пространственную организацию для нескольких зданий, включая холлы, церемониальные дома и мастерские, а также зернохранилища и места для ритуальных мероприятий. Тот факт, что пророщенные и обугленные зерна в жилых домах в Уппокре не находили, позволил ученым предположить, что пиво варили в специально отведенном месте.
Пивоварение известно человечеству еще с древнеегипетских времен. Летописи и документы, свидетельствующие об этом, датированы четвертым тысячелетием до нашей эры.
В Скандинавии письменные источники о пиве отсутствуют до Средневековья (1200 лет до нашей эры), а гипотезы о доисторическом изготовлении пива основаны на находках растений, участвующих в процессе изготовления пива.
Способ приготовления пива в древности мало отличался от современного. Из пророщенных зерен делали солод, затем из него затирали сусло, смешивали его с теплой водой и готовили пиво. Альтернативой хмелю, который появился только в Средние века, могли служить разные ингредиенты, в том числе плоды восковника.
Ранее сообщалось, что исследователи нашли в янтаре лягушку и неизвестного жука, которого она пыталась съесть. Возраст обоих насчитывает более 99 миллионов лет. Эта находка является доказательством существования лягушек во влажных тропических лесах во время мелового периода.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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