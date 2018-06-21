С танцпола к колоколам. Звонарь рассказал о своей карьере и профессии

Колокольный звон обладает удивительной силой. Считается, что он очищает пространство, облегчает боли и по-своему лечит. И всё это делает звук! А человека, который руководит процессом, принято называть звонарём. Такая необычная профессия известна ещё с древних времен.

Корреспондент « АиФ »-НП» встретился с руководителем школы звонарей при Казанском кафедральном соборе в Волгограде Александром Мореновым, чтобы узнать о том, чем же занимается звонарь в наше время.

«Это моё!»

— Александр, скажите, как вы стали звонарём?

— Лет в четырнадцать я увлёкся современными танцами. Сначала занимался в родной станице Кумылженской, затем ездил в студию современного танца в Волгограде. После школы поступил во ВГИиК на отделение хореографии. Три года преподавал танцы в станице и в одной из музыкальных школ Волгограда. В это же время начал ходить в храм. Принял решение продолжить обучение, но уже на богословском факультете православного университета. На первом курсе к нам пришёл человек, который поинтересовался, хочет ли кто-то овладеть навыком колокольного звона. Я тогда подумал: а вдруг пригодится! И пошёл…

— Любой человек может стать звонарём? Или есть какие-то определённые требования?

— На самом деле любой! Нет строгих ограничений. Разве что огромным плюсом будет наличие слуха и чувства ритма. После танцев мне было несложно, потому как всё это уже у меня было. Но, в общем-то, даже если у вас нет никакого музыкального образования, попробовать стоит.

— А женщина может быть звонарём?

— Конечно! Сейчас по России женщин и мужчин звонарей примерно 50 на 50.

— Дети могут обучаться искусству колокольного звона? И обязательно ли будущий звонарь должен посещать храм?

— Для маленьких детей нужна специальная детская звонница. В нашей школе такой нет, поэтому учеников беру с 10 лет. Да и возраст этот уже более осознанный. Но теоретически можно учить и малышей. Посещать храм нужно, но есть люди, их очень немного, которые, не посещая храм, увлекаются этим искусством.

— У вас интересная история: из танцев — на звонницу. Скажите, как вы пришли к Богу?

— У всех свой путь. Честно признаюсь, что верил не всегда. Лет в 25 стал задумываться о смысле жизни, зачем я вообще пришёл на этот свет? Сначала читал книги по эзотерике, потом увлёкся философией. Но всё это не давало каких-то ответов и чувства удовлетворения, я лишь ещё больше закапывался в поисках… И вот как-то постепенно начал ходить в храм, читать о православии. Знаете, я считаю, что не человек выбирает, когда ему поверить, а Бог решает, когда дать человеку веру. Бывают случаи, когда люди за одну минуту обретают веру. Какой-то глобальной беды в моей жизни не было. Да, присутствовали определённые трудности, но всё произошло как-то естественно, само собой. Тогда я и пошёл учиться на священника.

— Но священником всё же не стали…

— Не стал, хотя меня приглашали служить в приходы. Понял, что колокольный звон — это моё!

Звук от боли и бактерий

— Я слышала, что чаще всего звонить в храме — это хобби. А как у вас?

— Мне повезло! Как-то так складывается, что для меня — это основное дело. Я ведь не только сам звоню и обучаю людей в школе звонарей, но ещё и настраиваю, подвешиваю колокола. В общем, занимаюсь всем, что связано со звонницами.

— А колокола можно настроить?

— Конечно. Правда, здесь свои особенности. Например, десять одинаково отлитых колоколов все равно всё будут звучать по-разному. Это не настроишь, но можно их правильно подобрать и подвесить. Колокола должны быть расположены определённым образом, чтобы и звон был красивый, и звонарю было удобно.

— Есть такой миф, что звонари глохнут от шума. Так ли это?

— Если звонница устроена правильно, то никто на ней никогда не оглохнет. Колокола по отношению к звонарю располагаются на определённом расстоянии и под определённым углом. Конечно, если вы стоите прямо под колоколом, то ваш слух может пострадать. Если колокола подвешены неправильно, то лучше, конечно, использовать беруши. Также беруши мы используем на занятиях в классе, так как уроки проходят в закрытом помещении, где возникает очень сильное звуковое давление. Если соблюдать все правила безопасности, то всё будет в порядке.

— Раз уж заговорили о мифах, скажите, правда ли, что колокольный звон — лечит? Говорят, что даже можно вылечить рак. Вы чувствуете на себе оздоравливающий эффект?

— Звонари, как и все люди, тоже болеют. Наверно, это связано с тем, что звонить приходиться в любую погоду. А звонницы часто расположены на высоте, где гуляют сквозняки. По поводу лечения раковых опухолей не могу утверждать, знаю лишь, что проводились исследования профессором Гнездиловым из Санкт-Петербурга. Он доказал, что колокольный звон облегчает боли у онкобольных. Кроме того, доказано, что колокольный звон убивает бактерии. По этой причине в старину звонили во время эпидемий чумы и холеры.

— А в старину колокола были такие же, как и сейчас? Или что-то изменилось?

— Церковные колокола отливают по древнейшему рецепту: 80% меди и 20% олова. Этот сплав не меняется много веков. Изначально колокола появились ещё до нашей эры в Китае, затем распространились по странам Ближнего Востока. После крещения Руси дошли и до нас… Именно такой состав считается идеальным и даёт нужный плывущий и насыщенный звук.

Импровизация по Уставу

— За какое время можно обучиться искусству колокольного звона?

— Базовыми навыками можно овладеть за 3-5 месяцев. Ученик вполне сможет руководить простой или средней звонницей. Правда, если мы говорим о такой большой звоннице, как, например, будет в храме Александра Невского , то здесь, безусловно, нужен опыт и хорошая координация. Там будет 18 колоколов, самый большой из них весит 12 тонн. До этого самым большим считался колокол в Казанском кафедральном соборе — 1,3 тонн. Ученик тут уже самостоятельно не справится.

— Насколько я понимаю, каждый звонарь всё равно звонит по-своему. Но общие рекомендации всё же существуют?

— Существует Устав церковного звона, где собраны рекомендации. Однако вы правы. Каждый всё равно будет звонить по-разному. Звонарь — это человек из народа, часто без музыкального образования. Да и колокола не подчиняются законам мелодии, они больше создают ритм. Здесь нет нот. Но есть место для импровизации. И потом, звон — это в первую очередь сигнал. Сигнал к началу службы или ее окончанию. Вы всегда отличите праздничный долгий звон от спокойного и короткого будничного. Колокольный звон — искусство, сродни фольклору. Есть общие принципы и приёмы, но каждый их применяет и комбинирует по-своему.

— А есть какие-то дополнительные тонкости в деле звонаря?

— Нужно постоянно учиться. Например, я специально ездил в Камышин к Фёдору Кузнецову , который поставил мне руки. Те, кто изначально меня обучал, были самоучками. Когда же Фёдор, профессиональный музыкант, объяснил мне несколько моментов, то я стал и звонить иначе. В искусстве колокольного звона, как и в любом деле, важно личное желание человека расти и развиваться, самосовершенствоваться.

— Во время своей работы звонари молятся?

— По желанию. Иногда это просто невозможно сделать, ведь нужно быть сосредоточенным на процессе. Звон происходит не только в начале и в конце службы. Есть моменты и во время самой службы, которые должны сопровождаться колокольным звоном. Правда, это возможно, только если у храма есть штатный звонарь. Чаще всего звонить приходится тем, кто служит у алтаря, либо певчим, либо прихожанам. Тогда не всегда получается звонить во время службы. Но сейчас, к счастью, традиции звонарного дела возрождаются. Появляется всё больше школ, всё больше людей, кому интересно обучаться искусству колокольного звона.